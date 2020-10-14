Названы болезни, при которых не рекомендуется прививаться "ЭпиВакКороной"
18:27 14.10.2020 (обновлено: 18:37 14.10.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ООО НПФ "Исследовательский центр" на базе одной из лабораторий НПО "Вектор"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вакцину "ЭпиВакКорона" следует с осторожностью ставить пациентам с заболеваниями почек, печени, нарушениями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует из инструкции к применению препарата, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.
Президент России Владимир Путин в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".
"С осторожностью (применять) при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с аллергическими реакциями", - говорится в инструкции.
Если после введения первой дозы вакцины появилась аллергическая реакция, вводить вторую запрещается, уточняется в документе.
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