https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579824425.html
Вакцину "Вектора" будут вводить дважды
Вакцину "ЭпиВакКорона" вводят дважды с интервалом не менее 14-21 дней, при этом защитный титр антител пока не известен, следует из инструкции к применению... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:09
2020-10-14T18:09
2020-10-14T18:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вакцину "ЭпиВакКорона" вводят дважды с интервалом не менее 14-21 дней, при этом защитный титр антител пока не известен, следует из инструкции к применению препарата, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".В документе уточняется, что вакцина стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавируса после двукратного введения препарата, но защитный титр антител пока не известен, как и продолжительность иммунитета.
3
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса
Путин во время видеоконференции с членами правительства объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса.
2020-10-14T18:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, владимир путин