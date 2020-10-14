https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579824425.html

Вакцину "Вектора" будут вводить дважды

Вакцину "ЭпиВакКорона" вводят дважды с интервалом не менее 14-21 дней, при этом защитный титр антител пока не известен, следует из инструкции к применению... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:09

2020-10-14T18:09

2020-10-14T18:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вакцину "ЭпиВакКорона" вводят дважды с интервалом не менее 14-21 дней, при этом защитный титр антител пока не известен, следует из инструкции к применению препарата, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".В документе уточняется, что вакцина стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавируса после двукратного введения препарата, но защитный титр антител пока не известен, как и продолжительность иммунитета.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса Путин во время видеоконференции с членами правительства объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса. 2020-10-14T18:09 true PT0M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, владимир путин