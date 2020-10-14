Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579824425.html
Вакцину "Вектора" будут вводить дважды
Вакцину "ЭпиВакКорона" вводят дважды с интервалом не менее 14-21 дней, при этом защитный титр антител пока не известен, следует из инструкции к применению... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:09
2020-10-14T18:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579812476_0:277:2974:1950_1400x0_80_0_0_c97612e8a0d39e1a89d35851a612727b.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вакцину "ЭпиВакКорона" вводят дважды с интервалом не менее 14-21 дней, при этом защитный титр антител пока не известен, следует из инструкции к применению препарата, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".В документе уточняется, что вакцина стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавируса после двукратного введения препарата, но защитный титр антител пока не известен, как и продолжительность иммунитета.
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса
Путин во время видеоконференции с членами правительства объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса.
2020-10-14T18:09
true
PT0M28S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579812476_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_0af26eb262c24fea64d3f53894ae2161.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, владимир путин

Вакцину "Вектора" будут вводить дважды

18:09 14.10.2020 (обновлено: 18:12 14.10.2020)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вакцину "ЭпиВакКорона" вводят дважды с интервалом не менее 14-21 дней, при этом защитный титр антител пока не известен, следует из инструкции к применению препарата, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.
Президент России Владимир Путин в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".

"Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра, в верхнюю треть наружной поверхности плеча – в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра", - говорится в инструкции.

В документе уточняется, что вакцина стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавируса после двукратного введения препарата, но защитный титр антител пока не известен, как и продолжительность иммунитета.
 
Обсудить3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Эксперт рассказал, как найти аккаунты человека во всех соцсетях
02:11Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете
02:10Диетолог рассказала, чем заменить воду
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
Лента новостейМолния