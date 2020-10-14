https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579820815.html

Вакцина "Вектора" от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января

Вакцину от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года, следует из данных регистрационного удостоверения... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:53

2020-10-14T17:53

2020-10-14T17:53

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вакцину от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года, следует из данных регистрационного удостоверения вакцины, опубликованных в государственном реестре лекарственны средств.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона"."Срок введения в гражданский оборот – 01.01.2021", - говорится в регистрационном удостоверении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579816019.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество