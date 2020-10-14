Вакцину от COVID-19 центра "Вектор" зарегистрировали по особой процедуре
17:36 14.10.2020 (обновлено: 17:46 14.10.2020)
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
© Пресс-служба Роспотребнадзора
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" зарегистрирована по особой процедуре, поэтому медики должны уведомлять Росздравнадзор о каждом факте ее применения, следует из инструкции к применению препарата, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.
"Информация для медицинских работников, выполняющих вакцинацию: данный лекарственный препарат зарегистрирован по особой процедуре регистрации, в связи с чем необходимо уведомить Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о каждом факте применения "ЭпиВакКорона" путем внесения информации в соответствующий раздел информационной системы ЕГИСЗ", - говорится в инструкции.
В документе уточняется, что среди побочных реакций на вакцину "ЭпиВакКорона" боль в месте введения и повышение температуры.
Взаимодействие вакцины с другими лекарственными средствами не изучалось, отмечается в инструкции.
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