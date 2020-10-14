https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579816019.html

Вакцину от COVID-19 центра "Вектор" зарегистрировали по особой процедуре

Вакцина "ЭпиВакКорона" зарегистрирована по особой процедуре, поэтому медики должны уведомлять Росздравнадзор о каждом факте ее применения, следует из инструкции РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:36

2020-10-14T17:36

2020-10-14T17:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина "ЭпиВакКорона" зарегистрирована по особой процедуре, поэтому медики должны уведомлять <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> о каждом факте ее применения, следует из инструкции к применению препарата, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.В документе уточняется, что среди побочных реакций на вакцину "ЭпиВакКорона" боль в месте введения и повышение температуры.Взаимодействие вакцины с другими лекарственными средствами не изучалось, отмечается в инструкции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество