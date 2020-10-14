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https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579801323.html
Голикова рассказала о результатах испытаний вакцины "Вектора"
Повышения температуры после вакцины центра "Вектор" у добровольцев, которые участвовали в первой и второй фазе испытаний, не отмечалось, при этом антитела были... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:30
2020-10-14T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Повышения температуры после вакцины центра "Вектор" у добровольцев, которые участвовали в первой и второй фазе испытаний, не отмечалось, при этом антитела были на высоком уровне, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."У всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе (испытаний – ред.) температура не поднималась", - доложила Голикова в ходе совещания президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.На вопрос президента, появились ли у добровольцев показатели антител, она ответила, что "титры появились и на достаточно хорошем, высоком уровне".Голикова, которая, как и глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сделала прививку вакциной "Вектора" в рамках проведения клинических исследований, рассказала, что с побочными явлениями она не столкнулась."Мы прошли уже два этапа. Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений. В процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали. Очень надеемся, что так будет и со всеми теми гражданами, которые будут использовать эту вакцину впоследствии", - отметила она.На вопрос Путина, не поднималась ли у нее температура, Голикова ответила отрицательно.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин

Голикова рассказала о результатах испытаний вакцины "Вектора"

16:30 14.10.2020
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Повышения температуры после вакцины центра "Вектор" у добровольцев, которые участвовали в первой и второй фазе испытаний, не отмечалось, при этом антитела были на высоком уровне, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"У всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе (испытаний – ред.) температура не поднималась", - доложила Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.
На вопрос президента, появились ли у добровольцев показатели антител, она ответила, что "титры появились и на достаточно хорошем, высоком уровне".
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Голикова, которая, как и глава Роспотребнадзора Анна Попова, сделала прививку вакциной "Вектора" в рамках проведения клинических исследований, рассказала, что с побочными явлениями она не столкнулась.
"Мы прошли уже два этапа. Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений. В процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали. Очень надеемся, что так будет и со всеми теми гражданами, которые будут использовать эту вакцину впоследствии", - отметила она.
На вопрос Путина, не поднималась ли у нее температура, Голикова ответила отрицательно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир Путин
 
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