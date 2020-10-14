https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579801323.html

Голикова рассказала о результатах испытаний вакцины "Вектора"

Повышения температуры после вакцины центра "Вектор" у добровольцев, которые участвовали в первой и второй фазе испытаний, не отмечалось, при этом антитела были... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:30

2020-10-14T16:30

2020-10-14T16:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c81746ac9ce7911df394b40e6ab19c66.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Повышения температуры после вакцины центра "Вектор" у добровольцев, которые участвовали в первой и второй фазе испытаний, не отмечалось, при этом антитела были на высоком уровне, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."У всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе (испытаний – ред.) температура не поднималась", - доложила Голикова в ходе совещания президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.На вопрос президента, появились ли у добровольцев показатели антител, она ответила, что "титры появились и на достаточно хорошем, высоком уровне".Голикова, которая, как и глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сделала прививку вакциной "Вектора" в рамках проведения клинических исследований, рассказала, что с побочными явлениями она не столкнулась."Мы прошли уже два этапа. Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений. В процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали. Очень надеемся, что так будет и со всеми теми гражданами, которые будут использовать эту вакцину впоследствии", - отметила она.На вопрос Путина, не поднималась ли у нее температура, Голикова ответила отрицательно.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин