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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579796542.html
Путин призвал наладить выпуск вакцины для других стран на их мощностях
Россия планирует продвигать свои вакцины от коронавируса за рубежом, но нужно стремиться к тому, чтобы производство для других стран преимущественно велось на... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:12
2020-10-14T16:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия планирует продвигать свои вакцины от коронавируса за рубежом, но нужно стремиться к тому, чтобы производство для других стран преимущественно велось на их же мощностях, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами и будем продвигать нашу вакцину и за рубежом, но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего, во всяком случае, на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах , куда эта вакцина будет продаваться", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, в мире

Путин призвал наладить выпуск вакцины для других стран на их мощностях

16:12 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия планирует продвигать свои вакцины от коронавируса за рубежом, но нужно стремиться к тому, чтобы производство для других стран преимущественно велось на их же мощностях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами и будем продвигать нашу вакцину и за рубежом, но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего, во всяком случае, на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах , куда эта вакцина будет продаваться", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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