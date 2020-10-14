https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579796542.html
Путин призвал наладить выпуск вакцины для других стран на их мощностях
Россия планирует продвигать свои вакцины от коронавируса за рубежом, но нужно стремиться к тому, чтобы производство для других стран преимущественно велось на... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:12
2020-10-14T16:12
2020-10-14T16:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия планирует продвигать свои вакцины от коронавируса за рубежом, но нужно стремиться к тому, чтобы производство для других стран преимущественно велось на их же мощностях, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами и будем продвигать нашу вакцину и за рубежом, но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего, во всяком случае, на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах , куда эта вакцина будет продаваться", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, в мире