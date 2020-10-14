https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579788005.html

Попова и Голикова привились от коронавируса вакциной "Вектора"

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сделали прививки... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:44

2020-10-14T15:44

2020-10-14T16:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сделали прививки от коронавируса вакциной "Вектора" в рамках клинических исследований.На совещании с членами правительства в среду Путин объявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Голикова рассказала о характеристиках препарата и предстоящих пострегистрационных клинических исследованиях."Татьяна Алексеевна, вы сказали о том, что 40 тысяч добровольцев уже изъявили желание принять участие в проверке эффективности новой вакцины "ЭпиВакКорона". Но, насколько мне известно, вы сами в числе этих 40 тысяч тоже сделали себе прививку - и вы, и главный санитарный врач России Попова Анна Юрьевна", - отметил Путин, дослушав доклад Голиковой.Президент поинтересовался, как она чувствует себя после вакцинации.Голикова подтвердила, что они с главой Роспотребнадзора сделали прививки, но не в числе этих 40 тысяч добровольцев, а в рамках проведения клинических исследований. "То есть на первой и второй фазе, чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины", - отметила она.Вице-премьер также рассказала, что ими уже пройдены оба этапа вакцинации. "Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, и в процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали. Очень надеемся, что так будет и со всеми гражданами, которые будут использовать эту вакцину впоследствии", - добавила Голикова.Президент уточнил, поднималась ли у нее после вакцинации температура. "Нет, не было", - ответила вице-премьер.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577749733.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин