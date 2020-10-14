https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579781992.html
Голикова рассказала о вакцине "Вектора" от коронавируса
Вакцина "Вектора" от коронавируса безопасна, первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:25
2020-10-14T15:25
2020-10-14T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
татьяна голикова
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектора</a>" от коронавируса безопасна, первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время. И "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев", - рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Кроме того, "Вектор" планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, татьяна голикова