https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579781530.html
Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса
Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:23
2020-10-14T15:23
2020-10-15T01:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579810111_0:52:600:390_1400x0_80_0_0_111a24e297c0db22a78e8b7049b19c0a.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Новосибирский центр <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">"Вектор"</a> зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства."ЭпиВакКорона" безопасна, первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По информации Министерства здравоохранения, в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.Глава государства добавил, что Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.Это уже второй российский препарат для профилактики COVID-19, первый — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа. Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a></u>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
Вася Кремлеботов
интересно хоть один доброволец найдется это колоть?
668
Johann Sch
Да, были. Дети Путина спутником побаловались. Ну там еще другие чудики были одни из первых которых было не жалко..
506
177
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579810111_6:0:594:441_1400x0_80_0_0_985f4b4d485a258b6f59bd05c15787dd.jpg
Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса
Путин во время видеоконференции с членами правительства объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса.
2020-10-14T15:23
true
PT0M28S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин