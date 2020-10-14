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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579781530.html
Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса
Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:23
2020-10-15T01:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Новосибирский центр <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">"Вектор"</a> зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства."ЭпиВакКорона" безопасна, первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По информации Министерства здравоохранения, в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.Глава государства добавил, что Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.Это уже второй российский препарат для профилактики COVID-19, первый — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа. Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a></u>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
интересно хоть один доброволец найдется это колоть?
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Да, были. Дети Путина спутником побаловались. Ну там еще другие чудики были одни из первых которых было не жалко..
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россия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса
Путин во время видеоконференции с членами правительства объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса

15:23 14.10.2020 (обновлено: 01:27 15.10.2020)
 
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.
"ЭпиВакКорона" безопасна, первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По информации Министерства здравоохранения, в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.

"Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра, в верхнюю треть наружной поверхности плеча — в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра", — следует из инструкции, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.

Глава государства добавил, что Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.
Это уже второй российский препарат для профилактики COVID-19, первый — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа. Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
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