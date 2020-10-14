https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579781530.html

Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса

Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:23

2020-10-14T15:23

2020-10-15T01:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Новосибирский центр <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">"Вектор"</a> зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства."ЭпиВакКорона" безопасна, первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По информации Министерства здравоохранения, в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.Глава государства добавил, что Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.Это уже второй российский препарат для профилактики COVID-19, первый — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа. Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a></u>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

Вася Кремлеботов интересно хоть один доброволец найдется это колоть? 668

Johann Sch Да, были. Дети Путина спутником побаловались. Ну там еще другие чудики были одни из первых которых было не жалко.. 506

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса Путин во время видеоконференции с членами правительства объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса. 2020-10-14T15:23 true PT0M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин