https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579711461.html
Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас необходимо минимизировать число заболевших коронавирусом, чтобы выиграть время до масштабной... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:37
2020-10-14T10:37
2020-10-14T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
госдума рф
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что сейчас необходимо минимизировать число заболевших коронавирусом, чтобы выиграть время до масштабной вакцинации.Он уточнил, что необходимо разъяснить населению важность соблюдения всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф