Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса

"Нам нужно обязательно сейчас минимизировать количество заболевших... Нам нужно выиграть определенное время для масштабного производства вакцины и масштабной вакцинации населения - это, на мой взгляд, одна из ключевых задач, чтобы сберечь население страны", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.