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Распространение нового коронавируса
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Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас необходимо минимизировать число заболевших коронавирусом, чтобы выиграть время до масштабной... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:37
2020-10-14T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что сейчас необходимо минимизировать число заболевших коронавирусом, чтобы выиграть время до масштабной вакцинации.Он уточнил, что необходимо разъяснить населению важность соблюдения всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф

Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса

10:37 14.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас необходимо минимизировать число заболевших коронавирусом, чтобы выиграть время до масштабной вакцинации.
"Нам нужно обязательно сейчас минимизировать количество заболевших... Нам нужно выиграть определенное время для масштабного производства вакцины и масштабной вакцинации населения - это, на мой взгляд, одна из ключевых задач, чтобы сберечь население страны", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он уточнил, что необходимо разъяснить населению важность соблюдения всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФ
 
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