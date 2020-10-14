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Четыре российские компании работают над производством вакцины от COVID-19
Четыре компании работают над производством вакцины от коронавируса в РФ, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:02
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Четыре компании работают над производством вакцины от коронавируса в РФ, сообщил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Основная задача сейчас, по словам министра, – масштабирование производства."В целом сегодня четыре компании активно работают над производственным циклом. Хочу отметить, что компания Генериум на своих площадях выпустила первую серию вакцины, которая сдана сейчас на государственный контроль качества", - отметил Мурашко.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Четыре российские компании работают над производством вакцины от COVID-19

10:02 14.10.2020 (обновлено: 10:13 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области
Лаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Павел Кононов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Четыре компании работают над производством вакцины от коронавируса в РФ, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В Российской Федерации идет работа параллельно помимо зарегистрированной вакцины еще над двумя отечественными вакцинами – это компания "Вектор" и институт Чумакова. Хочу отметить, что все вакцины, которые сегодня и зарегистрированы, и проходят регистрацию, они имеют разную технологическую платформу, будут производиться на разных производственных мощностях. Тем самым мы получим разные типы для разных категорий пациентов, соответственно, после подтверждения их клинической эффективности", - рассказал Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровья.
Основная задача сейчас, по словам министра, – масштабирование производства.
"В целом сегодня четыре компании активно работают над производственным циклом. Хочу отметить, что компания Генериум на своих площадях выпустила первую серию вакцины, которая сдана сейчас на государственный контроль качества", - отметил Мурашко.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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