Четыре российские компании работают над производством вакцины от COVID-19
10:02 14.10.2020 (обновлено: 10:13 14.10.2020)
© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Четыре компании работают над производством вакцины от коронавируса в РФ, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В Российской Федерации идет работа параллельно помимо зарегистрированной вакцины еще над двумя отечественными вакцинами – это компания "Вектор" и институт Чумакова. Хочу отметить, что все вакцины, которые сегодня и зарегистрированы, и проходят регистрацию, они имеют разную технологическую платформу, будут производиться на разных производственных мощностях. Тем самым мы получим разные типы для разных категорий пациентов, соответственно, после подтверждения их клинической эффективности", - рассказал Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровья.
Основная задача сейчас, по словам министра, – масштабирование производства.
"В целом сегодня четыре компании активно работают над производственным циклом. Хочу отметить, что компания Генериум на своих площадях выпустила первую серию вакцины, которая сдана сейчас на государственный контроль качества", - отметил Мурашко.
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