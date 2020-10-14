https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579704722.html

Четыре российские компании работают над производством вакцины от COVID-19

Четыре компании работают над производством вакцины от коронавируса в РФ, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:02

2020-10-14T10:02

2020-10-14T10:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Четыре компании работают над производством вакцины от коронавируса в РФ, сообщил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Основная задача сейчас, по словам министра, – масштабирование производства."В целом сегодня четыре компании активно работают над производственным циклом. Хочу отметить, что компания Генериум на своих площадях выпустила первую серию вакцины, которая сдана сейчас на государственный контроль качества", - отметил Мурашко.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество