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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html
В Роспотребнадзоре рассказали о реакции организма на российскую вакцину
Серьезных побочных эффектов от отечественной вакцины от коронавируса не зарегистрировали, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T07:34
2020-10-14T10:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Серьезных побочных эффектов от отечественной вакцины от коронавируса не зарегистрировали, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.При выявлении болезней или серьезных нежелательных последствий проводилось бы расследование, поскольку регистрация всех препаратов проходит по строго утвержденному международному протоколу, подчеркнул собеседник агентства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
А сколько сделали прививок и где это отслеживать.
17
3
россия
москва
РИА Новости
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вакцина "спутник v", александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В Роспотребнадзоре рассказали о реакции организма на российскую вакцину

07:34 14.10.2020 (обновлено: 10:24 14.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Серьезных побочных эффектов от отечественной вакцины от коронавируса не зарегистрировали, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Отмечалась только местная реакция", — добавил он.

При выявлении болезней или серьезных нежелательных последствий проводилось бы расследование, поскольку регистрация всех препаратов проходит по строго утвержденному международному протоколу, подчеркнул собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Александр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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