https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html
В Роспотребнадзоре рассказали о реакции организма на российскую вакцину
Серьезных побочных эффектов от отечественной вакцины от коронавируса не зарегистрировали, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T07:34
2020-10-14T07:34
2020-10-14T10:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578480340_0:0:3293:1852_1400x0_80_0_0_c8ca4255a1a138f8f6de9e943b623cbb.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Серьезных побочных эффектов от отечественной вакцины от коронавируса не зарегистрировали, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.При выявлении болезней или серьезных нежелательных последствий проводилось бы расследование, поскольку регистрация всех препаратов проходит по строго утвержденному международному протоколу, подчеркнул собеседник агентства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
Геннадий Solo
А сколько сделали прививок и где это отслеживать.
17
3
россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва