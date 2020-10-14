https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html

В Роспотребнадзоре рассказали о реакции организма на российскую вакцину

Серьезных побочных эффектов от отечественной вакцины от коронавируса не зарегистрировали, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T07:34

2020-10-14T07:34

2020-10-14T10:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Серьезных побочных эффектов от отечественной вакцины от коронавируса не зарегистрировали, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.При выявлении болезней или серьезных нежелательных последствий проводилось бы расследование, поскольку регистрация всех препаратов проходит по строго утвержденному международному протоколу, подчеркнул собеседник агентства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

Геннадий Solo А сколько сделали прививок и где это отслеживать. 17

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва