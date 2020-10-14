https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579683207.html

WSJ: Johnson & Johnson надеется вскоре возобновить испытания вакцины

Американская компания Johnson&Johnson надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса, сообщает газета Wall РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:48

2020-10-14T03:48

2020-10-14T03:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

аргентина

johnson & johnson

бразилия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Американская компания <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&Johnson</a> надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank">Wall Street Journal</a>.Ранее Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается.Как пишет издание, финансовый директор компании Джозеф Уолк заявил, что сейчас независимая комиссия изучает "необъясненную болезнь", из-за которой пришлось приостановить испытания. Он выразил надежду, что испытания будут приостановлены лишь несколько дней.По данным газеты, в компании не знают, получил ли доброволец экспериментальную вакцину или плацебо.Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

аргентина

бразилия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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