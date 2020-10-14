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https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579683207.html
WSJ: Johnson & Johnson надеется вскоре возобновить испытания вакцины
Американская компания Johnson&Johnson надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса, сообщает газета Wall РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:48
2020-10-14T03:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аргентина
johnson & johnson
бразилия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Американская компания <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&amp;Johnson</a> надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank">Wall Street Journal</a>.Ранее Johnson&amp;Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается.Как пишет издание, финансовый директор компании Джозеф Уолк заявил, что сейчас независимая комиссия изучает "необъясненную болезнь", из-за которой пришлось приостановить испытания. Он выразил надежду, что испытания будут приостановлены лишь несколько дней.По данным газеты, в компании не знают, получил ли доброволец экспериментальную вакцину или плацебо.Ранее стало известно, что Johnson&amp;Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аргентина, johnson & johnson, бразилия, сша, в мире

WSJ: Johnson & Johnson надеется вскоре возобновить испытания вакцины

03:48 14.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Американская компания Johnson&Johnson надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается.
Как пишет издание, финансовый директор компании Джозеф Уолк заявил, что сейчас независимая комиссия изучает "необъясненную болезнь", из-за которой пришлось приостановить испытания. Он выразил надежду, что испытания будут приостановлены лишь несколько дней.
По данным газеты, в компании не знают, получил ли доброволец экспериментальную вакцину или плацебо.
Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АргентинаJohnson & JohnsonБразилияСШАВ мире
 
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