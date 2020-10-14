https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579683207.html
WSJ: Johnson & Johnson надеется вскоре возобновить испытания вакцины
Американская компания Johnson&Johnson надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса, сообщает газета Wall РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:48
2020-10-14T03:48
2020-10-14T03:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аргентина
johnson & johnson
бразилия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Американская компания <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&Johnson</a> надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank">Wall Street Journal</a>.Ранее Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается.Как пишет издание, финансовый директор компании Джозеф Уолк заявил, что сейчас независимая комиссия изучает "необъясненную болезнь", из-за которой пришлось приостановить испытания. Он выразил надежду, что испытания будут приостановлены лишь несколько дней.По данным газеты, в компании не знают, получил ли доброволец экспериментальную вакцину или плацебо.Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
аргентина
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аргентина, johnson & johnson, бразилия, сша, в мире
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Американская компания Johnson&Johnson
надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal
.
Ранее Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается.
Как пишет издание, финансовый директор компании Джозеф Уолк заявил, что сейчас независимая комиссия изучает "необъясненную болезнь", из-за которой пришлось приостановить испытания. Он выразил надежду, что испытания будут приостановлены лишь несколько дней.
По данным газеты, в компании не знают, получил ли доброволец экспериментальную вакцину или плацебо.
Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.