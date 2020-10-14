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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201014/uvarov-1579666387.html
"Заговор классиков". Сергей Уваров. В поисках просвещенного самодержавия
Столбовой дворянин татарских корней. Крестник Екатерины Второй. В молодости поэт-сентименталист. Участник новаторского поэтического объединения "Арзамас". Блестящий эрудит. Его уважал сам Гете. Многолетний министр народного просвещения. Автор священного идеологического мема "Православие. Самодержавие. Народность". Объект жестоких эпиграмм Пушкина.
2020-10-14T14:00
2020-10-14T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
иоганн гете
гавриил державин
екатерина ii
виктор ерофеев
пушкин
литература
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"Заговор классиков". Сергей Уваров. В поисках просвещенного самодержавия
Столбовой дворянин татарских корней. Крестник Екатерины Второй. В молодости поэт-сентименталст. Участник новаторского поэтического объединения «Арзамас». Блестящий эрудит. Пользовался уважением самого Гете. Многолетний министр народного просвещения. Автор священного идеологического мема «Православие. Самодержавие. Народность». Объект жестоких эпиграмм Пушкина.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/id1505747461">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3phZ292b3Ita2xhc3Npa292LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/10321665">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id2741074?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст, иоганн гете, гавриил державин, екатерина ii, виктор ерофеев, пушкин, литература, православие

"Заговор классиков". Сергей Уваров. В поисках просвещенного самодержавия

14:00 14.10.2020
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Сергей Уваров. В поисках просвещенного самодержавия
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Столбовой дворянин татарских корней. Крестник Екатерины Второй. В молодости поэт-сентименталист. Участник новаторского поэтического объединения "Арзамас". Блестящий эрудит. Его уважал сам Гете. Многолетний министр народного просвещения. Автор священного идеологического мема "Православие. Самодержавие. Народность". Объект жестоких эпиграмм Пушкина.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастИоганн ГетеГавриил ДержавинЕкатерина IIВиктор ЕрофеевПушкинлитератураПравославие
 
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