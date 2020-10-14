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Шоубиз
https://ria.ru/20201014/uspenskaya-1579731050.html
Умер бывший муж Любови Успенской
Певица Любовь Успенская рассказала на своей странице в Instagram о смерти своего бывшего супруга Юрия Успенского. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:34
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шоубиз
любовь успенская
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любовь Успенская</a> рассказала на своей странице в Instagram о смерти своего бывшего супруга Юрия Успенского.Звезда призналась, что очень благодарна экс-возлюбленному и обязана ему своим успехом в профессии.— Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушел из жизни. Вечная память. Скорбим, - написала артистка в социальной сети.Поклонники певицы разделили с ней горе утраты и оставили в комментариях соболезнования:— Какой красивый человек! Светлая ему память!— Он вложил частичку своей души в вашу биографию.— Люди, которые проходят с нами часть пути, — живут в нашем сердце. Очень больно, когда они уходят с этой земли.— Примите соболезнования, Любовь!Отметим, что Юрий Успенский был вторым мужем исполнительницы. Он работал администратором оркестра. В момент знакомства они оба были несвободны, но это не помешало им начать отношения. Возлюбленные поженились и уехали в <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаду</a>, но после шести лет брака расстались.
https://ria.ru/20201013/uspenskaya-1579555220.html
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любовь успенская

Умер бывший муж Любови Успенской

12:34 14.10.2020 (обновлено: 12:35 14.10.2020)
 
© Фото : @uspenskayalubov_officialЮрий Успенский
Юрий Успенский - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : @uspenskayalubov_official
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Певица Любовь Успенская рассказала на своей странице в Instagram о смерти своего бывшего супруга Юрия Успенского.
Звезда призналась, что очень благодарна экс-возлюбленному и обязана ему своим успехом в профессии.
— Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушел из жизни. Вечная память. Скорбим, - написала артистка в социальной сети.
Поклонники певицы разделили с ней горе утраты и оставили в комментариях соболезнования:
— Какой красивый человек! Светлая ему память!
— Он вложил частичку своей души в вашу биографию.
— Люди, которые проходят с нами часть пути, — живут в нашем сердце. Очень больно, когда они уходят с этой земли.
— Примите соболезнования, Любовь!
Отметим, что Юрий Успенский был вторым мужем исполнительницы. Он работал администратором оркестра. В момент знакомства они оба были несвободны, но это не помешало им начать отношения. Возлюбленные поженились и уехали в Канаду, но после шести лет брака расстались.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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ШоубизЛюбовь Успенская
 
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