https://ria.ru/20201014/uralvagonzavod-1579701699.html
РБК: "Уралвагонзавод" не нашел покупателей вагонов на 2021 год
Корпорация "Уралвагонзавод" осталась без заказов на вагоны на 2021 год, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:49
2020-10-14T09:49
2020-10-14T10:29
россия
уралвагонзавод
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Корпорация "Уралвагонзавод" осталась без заказов на вагоны на 2021 год, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">РБК</a> со ссылкой на несколько источников.В разные годы крупнейшими заказчиками "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавода</a>" были <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_gruzovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральная грузовая компания</a> (ФГК, "дочка" <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>), <a href="http://ria.ru/organization_Pervaja_gruzovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Первая грузовая компания</a> (ПГК). Однако ни с одной из этих компаний корпорация не заключала контракты на 2021 и последующие годы. Об этом изданию сообщил источник на рынке грузоперевозок.РЖД, как отмечается, заключила самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 году с АО "Рослокомотив" и АО "Транспортное машиностроение". Контракты рассчитаны на 2020-2025 годы.Как рассказал топ-менеджер одного из грузоотправителей, представителям "Уралвагонзавода" приходится просить о покупке "хотя бы нескольких вагонов". По его словам, в условиях профицита рынка вагонов потенциальных заказчиков настораживает идея РЖД отменить льготы для порожнего пробега и инновационных полувагонов.Данные с сайта госзакупок, как пишет РБК, также свидетельствуют об отсутствии у "Уралвагонзавода" контрактов с компаниями на поставку вагонов на следующий год. Однако даже если у корпорации не будет ни одного заказа на вагоны на следующий 2021-й и дальнейшие годы, предприятие не остановит производство. Так считает источник РБК, близкий к корпорации.По его мнению, нельзя останавливать конвейер, а цеха, производящие металл, работают как "на танки, так и на железнодорожное производство"."Нельзя, остановив производство вагонов, не остановить производство военной промышленности", — заявил источник, отметив, что корпорация скорее будет отгонять вагоны в тупики.
https://ria.ru/20190418/1552795806.html
Константин Имярек
А что не так? Путин восстановил промышленность. Вагонов выпускают столько, что у всех уже есть. А тут ещё и спад в мировой экономике из-за коронавируса. И вообще, "наш бронепоезд стоит на запАсном пути!". :о)
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Сергей Комаров
Год назад Уралвагонзавод посылал подальше тех кто приходил за 100 вагонами, загрузка у них была выше крыши, если поработают на склад пару месяцев это будет хорошо для клиента, пришел купил и не надо ждать
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уралвагонзавод, экономика
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Корпорация "Уралвагонзавод" осталась без заказов на вагоны на 2021 год, сообщает РБК
со ссылкой на несколько источников.
В разные годы крупнейшими заказчиками "Уралвагонзавода
" были Федеральная грузовая компания
(ФГК, "дочка" РЖД
), Первая грузовая компания
(ПГК). Однако ни с одной из этих компаний корпорация не заключала контракты на 2021 и последующие годы. Об этом изданию сообщил источник на рынке грузоперевозок.
РЖД, как отмечается, заключила самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 году с АО "Рослокомотив" и АО "Транспортное машиностроение". Контракты рассчитаны на 2020-2025 годы.
Как рассказал топ-менеджер одного из грузоотправителей, представителям "Уралвагонзавода" приходится просить о покупке "хотя бы нескольких вагонов". По его словам, в условиях профицита рынка вагонов потенциальных заказчиков настораживает идея РЖД отменить льготы для порожнего пробега и инновационных полувагонов.
Данные с сайта госзакупок, как пишет РБК, также свидетельствуют об отсутствии у "Уралвагонзавода" контрактов с компаниями на поставку вагонов на следующий год. Однако даже если у корпорации не будет ни одного заказа на вагоны на следующий 2021-й и дальнейшие годы, предприятие не остановит производство. Так считает источник РБК, близкий к корпорации.
По его мнению, нельзя останавливать конвейер, а цеха, производящие металл, работают как "на танки, так и на железнодорожное производство".
"Нельзя, остановив производство вагонов, не остановить производство военной промышленности", — заявил источник, отметив, что корпорация скорее будет отгонять вагоны в тупики.