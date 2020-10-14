https://ria.ru/20201014/uralvagonzavod-1579701699.html

РБК: "Уралвагонзавод" не нашел покупателей вагонов на 2021 год

Корпорация "Уралвагонзавод" осталась без заказов на вагоны на 2021 год, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:49

2020-10-14T09:49

2020-10-14T10:29

россия

уралвагонзавод

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Корпорация "Уралвагонзавод" осталась без заказов на вагоны на 2021 год, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">РБК</a> со ссылкой на несколько источников.В разные годы крупнейшими заказчиками "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавода</a>" были <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_gruzovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральная грузовая компания</a> (ФГК, "дочка" <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>), <a href="http://ria.ru/organization_Pervaja_gruzovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Первая грузовая компания</a> (ПГК). Однако ни с одной из этих компаний корпорация не заключала контракты на 2021 и последующие годы. Об этом изданию сообщил источник на рынке грузоперевозок.РЖД, как отмечается, заключила самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 году с АО "Рослокомотив" и АО "Транспортное машиностроение". Контракты рассчитаны на 2020-2025 годы.Как рассказал топ-менеджер одного из грузоотправителей, представителям "Уралвагонзавода" приходится просить о покупке "хотя бы нескольких вагонов". По его словам, в условиях профицита рынка вагонов потенциальных заказчиков настораживает идея РЖД отменить льготы для порожнего пробега и инновационных полувагонов.Данные с сайта госзакупок, как пишет РБК, также свидетельствуют об отсутствии у "Уралвагонзавода" контрактов с компаниями на поставку вагонов на следующий год. Однако даже если у корпорации не будет ни одного заказа на вагоны на следующий 2021-й и дальнейшие годы, предприятие не остановит производство. Так считает источник РБК, близкий к корпорации.По его мнению, нельзя останавливать конвейер, а цеха, производящие металл, работают как "на танки, так и на железнодорожное производство"."Нельзя, остановив производство вагонов, не остановить производство военной промышленности", — заявил источник, отметив, что корпорация скорее будет отгонять вагоны в тупики.

https://ria.ru/20190418/1552795806.html

Константин Имярек А что не так? Путин восстановил промышленность. Вагонов выпускают столько, что у всех уже есть. А тут ещё и спад в мировой экономике из-за коронавируса. И вообще, "наш бронепоезд стоит на запАсном пути!". :о) 756

Сергей Комаров Год назад Уралвагонзавод посылал подальше тех кто приходил за 100 вагонами, загрузка у них была выше крыши, если поработают на склад пару месяцев это будет хорошо для клиента, пришел купил и не надо ждать 686

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уралвагонзавод, экономика