https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

"Применят оружие". Зачем Тихановская поставила ультиматум Лукашенко

Бывшая соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выдвинула ему ультиматум, потребовав уйти в отставку и пообещав массовые... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:00

2020-10-14T08:00

2020-10-14T08:08

протесты в белоруссии

ирина казакевич

сергей дылевский

светлана тихановская

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<strong>МОСКВА,14 окт — РИА Новости, Антон Лисицын, Галия Ибрагимова. </strong>Бывшая соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выдвинула ему ультиматум, потребовав уйти в отставку и пообещав массовые забастовки с перекрытием дорог. Накануне белорусский лидер встретился с оппозиционерами в СИЗО КГБ. Связаны ли между собой эти два события, разбиралось РИА Новости. Не пытайтесь выдать это за диалогВ ультиматуме Тихановской три пункта: Лукашенко отказывается от власти, прекращается "насилие на улицах", политических заключенных освобождают.Эти требования надо выполнить до 25 октября, иначе "вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом". "И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", — предупреждает телеграм-канал лидера оппозиции.К гражданам тоже обратились: "Каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа, — соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. <…> Если вы не сделаете этого — значит, это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек". Резко Тихановская отреагировала и на попытку Лукашенко вступить в контакт с оппозицией: "Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор". Накануне, в субботу, глава республики общался с несостоявшимся претендентом на пост президента Виктором Бабарико и другими политическими оппонентами. Встреча прошла в СИЗО КГБ: оппозиционеры — фигуранты уголовных дел, возбужденных в период предвыборной кампании и подготовки к ней. СМИ процитировали прозвучавшие там высказывания Лукашенко. По словам белорусского лидера, "страна живет под лозунгом "Даешь диалог". Вместе с тем глава государства подчеркнул: "Конституцию на улице не напишешь".Тогда же мужу Тихановской — блогеру Сергею Тихановскому — разрешили позвонить супруге. После беседы с Лукашенко двух участников встречи, Юрия Воскресенского и Дмитрия Рабцевича, выпустили из СИЗО.Мария Колесникова, еще один лидер оппозиции, не пожелала встречаться с президентом. Об этом сообщил ее адвокат Александр Пыльченко: "Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, теперь все в тюрьме или выдворены из страны". Защитники Бабарико передали: по мнению их подопечного, беседу в СИЗО нельзя назвать диалогом. "Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения обладания свободой, в данном же случае этого не было", — объяснили адвокаты. Тем временем Белоруссию покинул последний член президиума Координационного совета оппозиции, остававшийся на свободе, — Сергей Дылевский. По словам соратников, "в связи с опасениями за личную безопасность". Ранее сообщали, что Дылевского уволили с Минского тракторного завода, где он возглавлял стачечный комитет. "Меня поставили перед выбором: либо увольняюсь я сам, либо нет — но уволят моих родителей", — заметил он тогда в беседе с РИА Новости. И добавил, что не намерен уезжать из республики. Марш пенсионеровМежду тем в столице Белоруссии было, как обычно, неспокойно. В воскресенье силы правопорядка разогнали очередную несанкционированную акцию. Митингующие двигались колоннами, но им преграждала путь милиция, так что собрать большую демонстрацию не удалось. В понедельник по проспекту Независимости до станции метро "Академия наук" прошел так называемый марш пенсионеров. Участников разогнали пиротехникой, светошумовыми патронами и слезоточивым газом. Утром 13 октября неизвестный бросил в одно из районных отделений милиции Минска бутылки с зажигательной смесью. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что при необходимости применят против демонстрантов оружие. Первый замглавы МВД Геннадий Казакевич отметил, что волнения в республике утихают, но, с другой стороны, "протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными". "Свидетельство тому — акции в столице в минувшее воскресенье, — продолжил замминистра. — Днем — камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к вечеру — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом". По утверждению Казакевича, сотрудники МВД боролись с боевиками, радикалами и футбольными фанатами — те пытались повторить массовые столкновения августа 2020-го. Более того, по его мнению, некие силы хотят вернуть Белоруссию в хаос 1990-х. "Мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости применят спецсредства и боевое оружие", — заявил Казакевич.Белорусский политолог Валерий Карбалевич расценивает ультиматум Тихановской как "свидетельство обострения и радикализации политического противостояния в Белоруссии". "Силовое подавление митингов в воскресенье и понедельник — тому подтверждение. Сам по себе призыв Тихановской повлияет лишь на незначительную часть белорусского общества — на тех, кто следит за каждым шагом противников власти", — поясняет он. Акции, подчеркивает эксперт, не контролируются из единого центра, потому и воздействие политиков из-за рубежа вряд ли будет масштабным. "Ни Тихановская, ни объединенный штаб оппозиции, ни блогеры, ни телеграм-каналы не назовешь той силой, которая направляет протесты". Он напоминает, что радикальные заявления из заграницы звучат не впервые. "Переоценено и влияние телеграмм-канала Nextа — не все его призывы выполняются. Например, они требовали создать комитеты самообороны, перестать платить налоги и коммунальные платежи. Но практически все воззвания остались без ответа", — уточняет Карбалевич. Вместе с тем сам факт беседы Лукашенко с оппозиционерами — хоть и в СИЗО — говорит о том, что белорусский президент не намерен решать политический кризис исключительно силовыми методами. "Противостояние принимает формы позиционной войны. Ни одна сторона конфликта не победит", — заключает политолог.Программный координатор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов считает, что в понимании Лукашенко беседа с оппонентами в СИЗО — шаг к реформам и транзиту власти. "Старт диалога, хоть и в несколько экстравагантном виде, мы наблюдали в субботу. Штаб Бабарико уже заявил о создании партии, то есть он с самого начала готовился играть вдолгую, использовать возможности будущего конституционного процесса и конечной децентрализации". Маневр президента, по мнению эксперта, позволит вбить клин между Бабарико и Тихановской, что тоже на руку правительству. Мельянцов выдвигает гипотезу: протест действительно постепенно теряет массовость, а власть забирает инициативу на политическом поле. Оппозиции же требуются динамика и собственная повестка — вот для чего нужна радикализация акций. Но прямо призывать к крайним мерам Тихановская и Координационный совет не хотят: это их дискредитирует. Жесткая риторика — попытка мобилизовать силы внутри Белоруссии в надежде на новый всплеск массовой активности.

Виктор Терещенков Посадил в тюрьму, взял в заложники и теперь вступает в, так вами называемый, диалог. Какой к черту диалог может быть в такой ситуации ? Все равно что пистолет к голове приставить и начать переговоры. Нет никакого клина между Бабарико и Тихановской. Фантазия автора. 282

pogvalery Надо дать понять белорусам, что Россия может в случае чего полностью блокировать поставки всей продукции их производства на свою территорию. В следствии чего их предприятия перестанут существовать не имея рынка сбыта. 264

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силой В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске. 2020-10-14T08:00 true PT1M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина казакевич, сергей дылевский, светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире