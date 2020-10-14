https://ria.ru/20201014/ukaz-1579816320.html
Минск назвал указ Зеленского об IT-специалистах недружественным шагом
Послу Украины Игорю Кизиму вручена нота МИД Белоруссии, в которой выражается озабоченность принятием украинским президентом Владимиром Зеленским указа о... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:37
2020-10-14T17:37
2020-10-14T17:51
мид белоруссии
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 14 окт – РИА Новости.</strong> Послу Украины Игорю Кизиму вручена нота <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a>, в которой выражается озабоченность принятием украинским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> указа о привлечении белорусских IT-специалистов, сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Четвертого октября Зеленский подписал указ, который направлен на привлечение IT-специалистов из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.В МИД Белоруссии считают, что этот указ "нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела" <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что принятие указа об IT-специалистах подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Белоруссией и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан. В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью, добавили в МИД республики.
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200917/byudzhet-1577341056.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид белоруссии, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире