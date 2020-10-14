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В МАЦ перевели на удаленку "неоперативных" сотрудников
Московский авиационный центр перевел на удаленную работу сотрудников административно-управленческого состава, дежурные на постах работают в обычном режиме,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T23:17
2020-10-26T18:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
кирилл святенко
гочсипб
московский авиационный центр
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Московский авиационный центр</a> перевел на удаленную работу сотрудников административно-управленческого состава, дежурные на постах работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>."В Московском авиацентре для административно-управленческого состава сотрудников установлен удалённый режим работы", — говорится в сообщении.Отмечается, что пилоты, спасатели, оперативные дежурные, диспетчеры и водители продолжают круглосуточную работу по спасению людей и оказанию помощи пострадавшим, оставаясь на своих постах. Специалисты административно-управленческого состава, переведенные на "дистанционку", имеют ресурсы и средства для выполнения своих обязанностей и каждый день отчитываются о проделанной работе."Мы уже имеем такой опыт, когда часть специалистов переходит на дистанционный режим работы. Все службы Московского авиационного центра трудятся в режиме повышенной готовности, соблюдая необходимые меры безопасности. Те, кто остается на дежурных постах, обеспечены масками, перчатками и средствами санобработки. Вся техника: автомобили и вертолеты, гаражи, ангары, офисы и помещения подразделений авиацентра регулярно дезинфицируются", — приводит пресс-служба слова директора МАЦ <a href="http://ria.ru/person_kirill-svyatenko/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Святенко</a>.
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кирилл святенко, гочсипб, московский авиационный центр

В МАЦ перевели на удаленку "неоперативных" сотрудников

23:17 14.10.2020 (обновлено: 18:17 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчения Московского авиационного центра
Учения Московского авиационного центра - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Московский авиационный центр перевел на удаленную работу сотрудников административно-управленческого состава, дежурные на постах работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"В Московском авиацентре для административно-управленческого состава сотрудников установлен удалённый режим работы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пилоты, спасатели, оперативные дежурные, диспетчеры и водители продолжают круглосуточную работу по спасению людей и оказанию помощи пострадавшим, оставаясь на своих постах. Специалисты административно-управленческого состава, переведенные на "дистанционку", имеют ресурсы и средства для выполнения своих обязанностей и каждый день отчитываются о проделанной работе.
"Мы уже имеем такой опыт, когда часть специалистов переходит на дистанционный режим работы. Все службы Московского авиационного центра трудятся в режиме повышенной готовности, соблюдая необходимые меры безопасности. Те, кто остается на дежурных постах, обеспечены масками, перчатками и средствами санобработки. Вся техника: автомобили и вертолеты, гаражи, ангары, офисы и помещения подразделений авиацентра регулярно дезинфицируются", — приводит пресс-служба слова директора МАЦ Кирилла Святенко.
Вертолет МАЦ - РИА Новости, 1920, 01.04.2020
1 апреля, 21:09Распространение нового коронавируса
В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниКирилл СвятенкоГОЧСиПБМосковский авиационный центр
 
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