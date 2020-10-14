https://ria.ru/20201014/udalenka-1581635584.html

В МАЦ перевели на удаленку "неоперативных" сотрудников

Московский авиационный центр перевел на удаленную работу сотрудников административно-управленческого состава, дежурные на постах работают в обычном режиме,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T23:17

2020-10-14T23:17

2020-10-26T18:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

кирилл святенко

гочсипб

московский авиационный центр

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Московский авиационный центр</a> перевел на удаленную работу сотрудников административно-управленческого состава, дежурные на постах работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>."В Московском авиацентре для административно-управленческого состава сотрудников установлен удалённый режим работы", — говорится в сообщении.Отмечается, что пилоты, спасатели, оперативные дежурные, диспетчеры и водители продолжают круглосуточную работу по спасению людей и оказанию помощи пострадавшим, оставаясь на своих постах. Специалисты административно-управленческого состава, переведенные на "дистанционку", имеют ресурсы и средства для выполнения своих обязанностей и каждый день отчитываются о проделанной работе."Мы уже имеем такой опыт, когда часть специалистов переходит на дистанционный режим работы. Все службы Московского авиационного центра трудятся в режиме повышенной готовности, соблюдая необходимые меры безопасности. Те, кто остается на дежурных постах, обеспечены масками, перчатками и средствами санобработки. Вся техника: автомобили и вертолеты, гаражи, ангары, офисы и помещения подразделений авиацентра регулярно дезинфицируются", — приводит пресс-служба слова директора МАЦ <a href="http://ria.ru/person_kirill-svyatenko/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Святенко</a>.

https://ria.ru/20200401/1569466484.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл святенко, гочсипб, московский авиационный центр