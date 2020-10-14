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Фальков назвал условие перевода вузов на удаленку
Самая напряжённая эпидобстановка по коронавирусу среди российских вузов - в московских, в регионах ситуация разнится, заявил министр науки и высшего образования РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:55
2020-10-14T22:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валерий фальков
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Самая напряжённая эпидобстановка по коронавирусу среди российских вузов - в московских, в регионах ситуация разнится, заявил министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>.Он также отметил, что переводиться на дистанционное обучение вузы будут в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах, поскольку ситуация в субъектах крайне динамичная. Решения о карантине принимаются в основном к отдельным группам и курсам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий фальков, здоровье - общество

Фальков назвал условие перевода вузов на удаленку

21:55 14.10.2020 (обновлено: 22:04 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самая напряжённая эпидобстановка по коронавирусу среди российских вузов - в московских, в регионах ситуация разнится, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Ситуация у нас разная. Наиболее напряженная, по понятным причинам, в столице. Роспотребнадзор провел сплошную проверку исполнения санитарных правил московских вузов. Что касается регионов, то все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Есть университеты, где ситуация достаточно стабильная. Даже такие примеры, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента... В целом все российские университеты работают в обычном режиме", - рассказал Фальков в интервью каналу "Россия 1".

Он также отметил, что переводиться на дистанционное обучение вузы будут в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах, поскольку ситуация в субъектах крайне динамичная. Решения о карантине принимаются в основном к отдельным группам и курсам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВалерий ФальковЗдоровье - Общество
 
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