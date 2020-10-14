Фальков назвал условие перевода вузов на удаленку

"Ситуация у нас разная. Наиболее напряженная, по понятным причинам, в столице. Роспотребнадзор провел сплошную проверку исполнения санитарных правил московских вузов. Что касается регионов, то все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Есть университеты, где ситуация достаточно стабильная. Даже такие примеры, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента... В целом все российские университеты работают в обычном режиме", - рассказал Фальков в интервью каналу "Россия 1".