Фальков назвал условие перевода вузов на удаленку
21:55 14.10.2020 (обновлено: 22:04 14.10.2020)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самая напряжённая эпидобстановка по коронавирусу среди российских вузов - в московских, в регионах ситуация разнится, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Ситуация у нас разная. Наиболее напряженная, по понятным причинам, в столице. Роспотребнадзор провел сплошную проверку исполнения санитарных правил московских вузов. Что касается регионов, то все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Есть университеты, где ситуация достаточно стабильная. Даже такие примеры, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента... В целом все российские университеты работают в обычном режиме", - рассказал Фальков в интервью каналу "Россия 1".
Он также отметил, что переводиться на дистанционное обучение вузы будут в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах, поскольку ситуация в субъектах крайне динамичная. Решения о карантине принимаются в основном к отдельным группам и курсам.
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