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Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
Подозреваемый в убийстве трех человек в нижегородском поселке 18-летний Данил Монахов стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T23:23
2020-10-14T23:25
следственный комитет россии (ск рф)
борский район
обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве трех человек в нижегородском поселке 18-летний Данил Монахов стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки, сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>.Монахов учился в школе №101 в Нижнем Новгороде с 1-го класса. В июне 2020 года он закончил 11-й класс и получил аттестат о среднем общем образовании.После этого администрация школы направила письма в управление образования администрации Ленинского района и комиссию по делам несовершеннолетних администрации Канавинского района о негативном содержании страницы "ВКонтакте" и поведении ученика. "Письма были приняты учреждениями системы профилактики, направлены на рассмотрение в профильные ведомства", - отметили в департаменте.Подросток был поставлен на внутришкольный учет, на котором состоял до конца обучения в школе. "С учащимся были проведены беседы администрацией школы, социальным педагогом проводилась профилактическая работа, информация доводилась до сведения родителей", - подчеркнули в ведомстве.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, следователи СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и в рамках расследования дадут юридическую оценку действиям должностных лиц – и педагогов, и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области, куда из школы были переданы сведения о тревожном поведении подростка.
борский район
россия
нижний новгород
нижегородская область
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Соседка рассказывает, как Монахов вел стрельбу по жителям
Жительница деревни Большеорловское пересказала РИА Новости, как 18-летний Данил Монахов вел стрельбу по местным жителям.
2020-10-14T23:23
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Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.
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следственный комитет россии (ск рф), борский район, обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию

23:23 14.10.2020 (обновлено: 23:25 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве трех человек в нижегородском поселке 18-летний Данил Монахов стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки, сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.
Монахов учился в школе №101 в Нижнем Новгороде с 1-го класса. В июне 2020 года он закончил 11-й класс и получил аттестат о среднем общем образовании.

"При анализе социальных сетей учащихся в феврале 2019 года заместитель директора школы и классный руководитель выявили на странице "ВКонтакте" подростка записи, касающиеся нападения на учеников школы в США. Кроме того, одноклассники рассказали, что он говорил о покупке оружия, взрывчатки", - сообщили агентству в департаменте образования.

После этого администрация школы направила письма в управление образования администрации Ленинского района и комиссию по делам несовершеннолетних администрации Канавинского района о негативном содержании страницы "ВКонтакте" и поведении ученика. "Письма были приняты учреждениями системы профилактики, направлены на рассмотрение в профильные ведомства", - отметили в департаменте.
Подросток был поставлен на внутришкольный учет, на котором состоял до конца обучения в школе. "С учащимся были проведены беседы администрацией школы, социальным педагогом проводилась профилактическая работа, информация доводилась до сведения родителей", - подчеркнули в ведомстве.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, следователи СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и в рамках расследования дадут юридическую оценку действиям должностных лиц – и педагогов, и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области, куда из школы были переданы сведения о тревожном поведении подростка.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Борский районОбстрел остановки в Нижегородской областиРоссияНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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