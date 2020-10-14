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Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию

Подозреваемый в убийстве трех человек в нижегородском поселке 18-летний Данил Монахов стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников... РИА Новости, 14.10.2020

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2020-10-14T23:23

2020-10-14T23:25

следственный комитет россии (ск рф)

борский район

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве трех человек в нижегородском поселке 18-летний Данил Монахов стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки, сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>.Монахов учился в школе №101 в Нижнем Новгороде с 1-го класса. В июне 2020 года он закончил 11-й класс и получил аттестат о среднем общем образовании.После этого администрация школы направила письма в управление образования администрации Ленинского района и комиссию по делам несовершеннолетних администрации Канавинского района о негативном содержании страницы "ВКонтакте" и поведении ученика. "Письма были приняты учреждениями системы профилактики, направлены на рассмотрение в профильные ведомства", - отметили в департаменте.Подросток был поставлен на внутришкольный учет, на котором состоял до конца обучения в школе. "С учащимся были проведены беседы администрацией школы, социальным педагогом проводилась профилактическая работа, информация доводилась до сведения родителей", - подчеркнули в ведомстве.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, следователи СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и в рамках расследования дадут юридическую оценку действиям должностных лиц – и педагогов, и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области, куда из школы были переданы сведения о тревожном поведении подростка.

борский район

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Соседка рассказывает, как Монахов вел стрельбу по жителям Жительница деревни Большеорловское пересказала РИА Новости, как 18-летний Данил Монахов вел стрельбу по местным жителям. 2020-10-14T23:23 true PT0M49S

Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление. 2020-10-14T23:23 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), борский район, обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижний новгород, нижегородская область, происшествия