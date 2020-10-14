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В Новосибирской области арестовали подозреваемого в убийстве трансгендера
Искитимский районный суд в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца 20-летнего полицейского, подозреваемого в убийстве своего... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:39
2020-10-14T21:04
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 14 окт — РИА Новости.</strong> Искитимский районный суд в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца 20-летнего полицейского, подозреваемого в убийстве своего знакомого-трансгендера, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Новосибирской области.Подозреваемый арестован до 13 декабря. В следственном управлении сообщили, что он на допросе признал свою вину и пояснил, что конфликт с потерпевшим у него возник якобы из-за оскорблений и унижений с его стороны.В свою очередь, источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что, предположительно, подозреваемый после совершения убийства отрубил палец своей жертвы, чтобы разблокировать его телефон в попытке отвести от себя подозрения.По версии следствия, утром 5 октября подозреваемый, находясь у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл. Тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения на шее было обнаружено ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина. По его словам, у молодых людей были отношения, в определенный момент произошел конфликт, который и привел к убийству.Начальник регионального главка МВД принял решение об увольнении сотрудника ППС из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579582137.html
https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579526175.html
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60
происшествия

В Новосибирской области арестовали подозреваемого в убийстве трансгендера

10:39 14.10.2020 (обновлено: 21:04 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 14 окт — РИА Новости. Искитимский районный суд в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца 20-летнего полицейского, подозреваемого в убийстве своего знакомого-трансгендера, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

"Сегодня по ходатайству следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления. Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении.

Подозреваемый арестован до 13 декабря. В следственном управлении сообщили, что он на допросе признал свою вину и пояснил, что конфликт с потерпевшим у него возник якобы из-за оскорблений и унижений с его стороны.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что, предположительно, подозреваемый после совершения убийства отрубил палец своей жертвы, чтобы разблокировать его телефон в попытке отвести от себя подозрения.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 14:28
Жителя Приморья будут судить за убийство беременной на глазах ее детей
По версии следствия, утром 5 октября подозреваемый, находясь у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл. Тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения на шее было обнаружено ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина. По его словам, у молодых людей были отношения, в определенный момент произошел конфликт, который и привел к убийству.
Начальник регионального главка МВД принял решение об увольнении сотрудника ППС из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 10:17
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