https://ria.ru/20201014/ubiystvo-1579711805.html

В Новосибирской области арестовали подозреваемого в убийстве трансгендера

Искитимский районный суд в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца 20-летнего полицейского, подозреваемого в убийстве своего... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:39

2020-10-14T10:39

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происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 14 окт — РИА Новости.</strong> Искитимский районный суд в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца 20-летнего полицейского, подозреваемого в убийстве своего знакомого-трансгендера, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Новосибирской области.Подозреваемый арестован до 13 декабря. В следственном управлении сообщили, что он на допросе признал свою вину и пояснил, что конфликт с потерпевшим у него возник якобы из-за оскорблений и унижений с его стороны.В свою очередь, источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что, предположительно, подозреваемый после совершения убийства отрубил палец своей жертвы, чтобы разблокировать его телефон в попытке отвести от себя подозрения.По версии следствия, утром 5 октября подозреваемый, находясь у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл. Тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения на шее было обнаружено ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина. По его словам, у молодых людей были отношения, в определенный момент произошел конфликт, который и привел к убийству.Начальник регионального главка МВД принял решение об увольнении сотрудника ППС из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579582137.html

https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579526175.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия