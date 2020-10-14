https://ria.ru/20201014/tyumgu-1579609383.html

Российские ученые впервые исследовали причины отчисления из вузов

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили ряд факторов, определяющих степень успеха студента в вузе и вероятность отчисления. По словам РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:00

2020-10-14T03:00

2020-10-14T14:55

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риа наука

университетская наука

тюменский государственный университет

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили ряд факторов, определяющих степень успеха студента в вузе и вероятность отчисления. По словам специалистов, исключение учащихся из университетов в России пока не становилось предметом отдельного исследования. Ученые считают, что найденные закономерности помогут оптимизировать процесс обучения. Результаты опубликованы в журнале <a href="https://www.researchgate.net/publication/340357956" target="_blank">International Journal of Instruction</a>.Отчислят или нет: как ЕГЭ влияет на успеваемостьПо словам ученых, исследование построено на гипотезе, что результаты экзаменов и личностные характеристики абитуриента влияют на потенциал студентов и их успеваемость.По ее словам, одним из основных нерешенных вопросов остается долгосрочное воздействие ЕГЭ на успеваемость учащихся. Выравнивает ли абитуриент успеваемость после нескольких лет обучения, или же результаты экзаменов должны учитываться в перспективе?Чтобы выявить взаимосвязь между итогами выпускных испытаний и оценками за первую экзаменационную сессию, ученые провели статистический анализ. По результатам исследования, победители олимпиад и студенты с другими индивидуальными достижениями показывали более высокие результаты. Чтобы прояснить специфику и практическое значение данного утверждения, необходимо рассмотреть некоторые аспекты, относящиеся к качественным характеристикам абитуриентов.В качестве эмпирической базы для исследования, по словам ученых, были взяты данные по итогам приемной кампании в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" за 2018 год, в том числе результаты ЕГЭ отчисленных и неотчисленных студентов по русскому языку, математике и дополнительному предмету — английскому.Анализ полученных данных выявил следующие характеристики: итоги экзаменов по математике, русскому языку и английскому имеют большое значение при прогнозировании успеваемости абитуриента в первый год в вузе. Также подтверждено, что студенты, поступившие в университет по результатам олимпиад, превосходят по успеваемости тех, кто прошел на общих основаниях, даже при одинаковых показателях ЕГЭ. Кроме того, ученые установили, что факт поступления по результатам олимпиад влияет на успеваемость не только в первый год обучения, но и на дальнейших этапах. Это связано с тем, что у студентов-олимпиадников есть определенные личные качества.Однако какой-либо разницы с точки зрения риска исключения между учащимися, зачисленными на общих основаниях, и теми, кто поступил по итогам олимпиад, не выявлено, заявили исследователи. Важно отметить, что существенная разница в результатах отчисленных и неотчисленных студентов выявлена только для учащихся платно. Учитывая, что оценки в вузе и вероятность отчисления напрямую зависят от результатов ЕГЭ при поступлении, косвенное влияние успеваемости на вероятность отчисления можно рассматривать как показатель наличия у студента способностей и мотивации к обучению.Мотивация и личные качества: что еще влияет на успехС учетом возможности зачисления в университет с минимальным количеством баллов, а также того факта, что абитуриенты с максимальными результатами экзаменов могут быть отчислены, можно предположить, что качество приема студентов зависит не от одного, а сразу от нескольких факторов, считают ученые.По итогам исследования можно сделать следующие выводы. На качество приема абитуриентов влияет множество факторов, включая форму обучения (бюджетное или коммерческое отделение) и результаты ЕГЭ, заявили исследователи.Помимо этого, по словам ученых, на успех студента влияют факторы, описанные известным ученым-теоретиком Тинто: социальный статус, опыт школьного образования, место жительства, личные способности. В своем исследовании автор осветил лишь один социальный аспект — личные качества, и результаты исследования подтвердили его важность.Полученные данные также показали, что мотивация к получению образования снижает вероятность отчисления. Однако соотношение этих факторов также зависит от престижности университета, направления подготовки и некоторых других социальных аспектов.Чтобы повысить эффективность образовательного процесса, необходимо обращать внимание на факторы, затрагивающие мотивацию студента к обучению, считают ученые. Этот вопрос должен стать предметом дальнейшего изучения. Необходимо прояснить причины и найти подходящие инструменты для корректировки "образовательных траекторий" студентов и обеспечения их интеграции в образовательную среду, считают ученые ТюмГУ.Отчисление студентов в России пока не становилось предметом отдельного исследования. На данный момент эмпирических исследований, позволяющих определить долю исключенных учащихся, выявить причины и механизмы отчисления очень мало, утверждают исследователи.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет, общество