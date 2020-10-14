Рогозин попросил вернуть ему учетную запись в Twitter
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продержался без Twitter пять месяцев и попросил вернуть ему учетную запись обратно.
"Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полёт к МКС", - написал Рогозин в аккаунте, который 3 июня передал пресс-службе "Роскосмоса".
До того, как аккаунт был передан пресс-службе, записи в Twitter зачастую не относились к деятельности госкорпорации. Так, одной из последних записей Рогозина стала та, где он назвал экс-президента Бориса Ельцина предателем, а затем удалил это сообщение – как впоследствии он объяснил, по ошибке.
После передачи страницы пресс-службе, из нее были удалены все сообщения.
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Ранее стало известно, что официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС, а затем ситуацию в ракетно-космической отрасли, удален после нелестных заявлений в адрес российских космонавтов.
Аккаунт Федора в Twitter был официально анонсирован "Роскосмосом", но Рогозин ранее заявлял, что нельзя считать посты робота официальной позицией "Роскосмоса".