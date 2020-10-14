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Рогозин попросил вернуть ему учетную запись в Twitter
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продержался без Twitter пять месяцев и попросил вернуть ему учетную запись обратно. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T20:46
2020-10-14T20:46
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
дмитрий рогозин
twitter
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> продержался без <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> пять месяцев и попросил вернуть ему учетную запись обратно.До того, как аккаунт был передан пресс-службе, записи в Twitter зачастую не относились к деятельности госкорпорации. Так, одной из последних записей Рогозина стала та, где он назвал экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Boris_Elcin/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Ельцина</a> предателем, а затем удалил это сообщение – как впоследствии он объяснил, по ошибке.После передачи страницы пресс-службе, из нее были удалены все сообщения.Ранее стало известно, что официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter, в котором он комментировал свой полет на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>, а затем ситуацию в ракетно-космической отрасли, удален после нелестных заявлений в адрес российских космонавтов.Аккаунт Федора в Twitter был официально анонсирован "Роскосмосом", но Рогозин ранее заявлял, что нельзя считать посты робота официальной позицией "Роскосмоса".
https://ria.ru/20200915/venera-1577258498.html
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РИА Новости
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международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин, twitter, общество

Рогозин попросил вернуть ему учетную запись в Twitter

20:46 14.10.2020
 
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продержался без Twitter пять месяцев и попросил вернуть ему учетную запись обратно.
"Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полёт к МКС", - написал Рогозин в аккаунте, который 3 июня передал пресс-службе "Роскосмоса".
До того, как аккаунт был передан пресс-службе, записи в Twitter зачастую не относились к деятельности госкорпорации. Так, одной из последних записей Рогозина стала та, где он назвал экс-президента Бориса Ельцина предателем, а затем удалил это сообщение – как впоследствии он объяснил, по ошибке.
После передачи страницы пресс-службе, из нее были удалены все сообщения.
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Ранее стало известно, что официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС, а затем ситуацию в ракетно-космической отрасли, удален после нелестных заявлений в адрес российских космонавтов.
Аккаунт Федора в Twitter был официально анонсирован "Роскосмосом", но Рогозин ранее заявлял, что нельзя считать посты робота официальной позицией "Роскосмоса".
 
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Международная космическая станция (МКС)РоскосмосДмитрий РогозинTwitterОбщество
 
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