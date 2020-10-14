https://ria.ru/20201014/twitter-1579850255.html

Рогозин попросил вернуть ему учетную запись в Twitter

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продержался без Twitter пять месяцев и попросил вернуть ему учетную запись обратно. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T20:46

2020-10-14T20:46

2020-10-14T20:46

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

дмитрий рогозин

twitter

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> продержался без <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> пять месяцев и попросил вернуть ему учетную запись обратно.До того, как аккаунт был передан пресс-службе, записи в Twitter зачастую не относились к деятельности госкорпорации. Так, одной из последних записей Рогозина стала та, где он назвал экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Boris_Elcin/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Ельцина</a> предателем, а затем удалил это сообщение – как впоследствии он объяснил, по ошибке.После передачи страницы пресс-службе, из нее были удалены все сообщения.Ранее стало известно, что официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter, в котором он комментировал свой полет на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>, а затем ситуацию в ракетно-космической отрасли, удален после нелестных заявлений в адрес российских космонавтов.Аккаунт Федора в Twitter был официально анонсирован "Роскосмосом", но Рогозин ранее заявлял, что нельзя считать посты робота официальной позицией "Роскосмоса".

https://ria.ru/20200915/venera-1577258498.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин, twitter, общество