https://ria.ru/20201014/turist-1579718723.html
СК возбудил дело о гибели россиянина в турецком отеле из-за окна
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в Турции российского туриста, зажатого в оконном проеме отеля, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:11
2020-10-14T11:11
2020-10-14T11:11
следственный комитет россии (ск рф)
турция
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> российского туриста, зажатого в оконном проеме отеля, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее генконсульство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a> сообщило РИА Новости о гибели российского туриста в отеле в районе Чолаклы провинции Анталья, правоохранительные органы Турции проводят расследование. Отмечалось, что уведомление о происшествии поступило из прокуратуры Манавгата. Как сообщал портал НТР-24, житель Татарстана погиб после того, как его придавило автоматическое окно в отеле.Установлено, что потерпевший вместе семьей отдыхал в отеле. Вечером супруга с дочерью ушли на вечернее мероприятие, а, вернувшись, они обнаружили тело мужчины в оконном проеме, зажатым автоматической выдвижной рамой. Предположительно, трагедия произошла в результате неисправности оконной системы.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20200912/smert-1577138462.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), турция, происшествия