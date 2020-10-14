https://ria.ru/20201014/turist-1579718723.html

СК возбудил дело о гибели россиянина в турецком отеле из-за окна

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в Турции российского туриста, зажатого в оконном проеме отеля, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.10.2020

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следственный комитет россии (ск рф)

турция

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> российского туриста, зажатого в оконном проеме отеля, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее генконсульство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a> сообщило РИА Новости о гибели российского туриста в отеле в районе Чолаклы провинции Анталья, правоохранительные органы Турции проводят расследование. Отмечалось, что уведомление о происшествии поступило из прокуратуры Манавгата. Как сообщал портал НТР-24, житель Татарстана погиб после того, как его придавило автоматическое окно в отеле.Установлено, что потерпевший вместе семьей отдыхал в отеле. Вечером супруга с дочерью ушли на вечернее мероприятие, а, вернувшись, они обнаружили тело мужчины в оконном проеме, зажатым автоматической выдвижной рамой. Предположительно, трагедия произошла в результате неисправности оконной системы.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20200912/smert-1577138462.html

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), турция, происшествия