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СК возбудил дело о гибели россиянина в турецком отеле из-за окна
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в Турции российского туриста, зажатого в оконном проеме отеля, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:11
2020-10-14T11:11
следственный комитет россии (ск рф)
турция
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> российского туриста, зажатого в оконном проеме отеля, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее генконсульство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a> сообщило РИА Новости о гибели российского туриста в отеле в районе Чолаклы провинции Анталья, правоохранительные органы Турции проводят расследование. Отмечалось, что уведомление о происшествии поступило из прокуратуры Манавгата. Как сообщал портал НТР-24, житель Татарстана погиб после того, как его придавило автоматическое окно в отеле.Установлено, что потерпевший вместе семьей отдыхал в отеле. Вечером супруга с дочерью ушли на вечернее мероприятие, а, вернувшись, они обнаружили тело мужчины в оконном проеме, зажатым автоматической выдвижной рамой. Предположительно, трагедия произошла в результате неисправности оконной системы.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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следственный комитет россии (ск рф), турция, происшествия

СК возбудил дело о гибели россиянина в турецком отеле из-за окна

11:11 14.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в Турции российского туриста, зажатого в оконном проеме отеля, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости о гибели российского туриста в отеле в районе Чолаклы провинции Анталья, правоохранительные органы Турции проводят расследование. Отмечалось, что уведомление о происшествии поступило из прокуратуры Манавгата. Как сообщал портал НТР-24, житель Татарстана погиб после того, как его придавило автоматическое окно в отеле.
"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Установлено, что потерпевший вместе семьей отдыхал в отеле. Вечером супруга с дочерью ушли на вечернее мероприятие, а, вернувшись, они обнаружили тело мужчины в оконном проеме, зажатым автоматической выдвижной рамой. Предположительно, трагедия произошла в результате неисправности оконной системы.
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)ТурцияПроисшествия
 
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