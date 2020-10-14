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В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
Переход РФ на цифровое эфирное телевидение, завершившийся 14 октября 2019 года, сделал доступными 20 телеканалов в высоком качестве по всей стране – даже в... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T00:27
2020-10-14T00:27
российская телевизионная и радиовещательная сеть
россия
переход на цифровое телевидение
виктор пинчук
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Переход РФ на цифровое эфирное телевидение, завершившийся 14 октября 2019 года, сделал доступными 20 телеканалов в высоком качестве по всей стране – даже в селах, где нет мобильной связи и интернета, заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора ФГУП "<a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-televizionnaya-i-radioveschatelnaya-set/" target="_blank" data-auto="true">Российская телевизионная и радиовещательная сеть</a>" (РТРС) по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.Россия в 2019 году перешла от аналогового к цифровому телевещанию. Переход происходил поэтапно - отключение аналогового сигнала в регионах началось в феврале и завершилось 14 октября 2019 года. РТРС - единственный исполнитель мероприятий по строительству цифровой эфирной телесети в соответствии с ФЦП "Развитие телерадиовещания в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> на 2009–2018 годы".Он отметил, что согласно данным аналитического центра J'son &amp; Partners на начало 2020 года цифровым эфирным телевидением пользуется 35-36% семей. "Опыт европейских стран показывает прирост доли цифрового эфирного ТВ 3-5% в течение трех лет после отключения аналогового сигнала. Это значит, что в перспективе 2021-2022 годов проникновение эфирной "цифры" в России может достичь 37-40% домохозяйств", - пояснил <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Pinchuk/" target="_blank">Пинчук</a>.Интерес к "цифре"По его словам, о востребованности цифрового эфирного телевидения говорят объективные данные: в течение года после отключения аналогового сигнала сайт цифрового ТВ посетили свыше 1,8 миллиона человек."Колл-центр принял в этом году более 255 тысяч звонков. РТРС ответил на 10 тысяч обращений через онлайн-сервисы - "кабинет телезрителя" и чат. Отдельно обращает на себя внимание доля звонков от граждан, не являющихся пользователями цифрового телевидения, но проявляющих к нему интерес - эта доля стабильно в интервале от 40 до 50% всех обращений", - рассказал топ-менеджер РТРС.Он уточнил, что среди обращений, вызванных сложностями с телеприемом, абсолютное большинство связаны с износом или неисправностью приемного пользовательского оборудования."Цифровое телевидение пришло в Россию довольно быстро по мировым меркам, и приемники в российских семьях не успели обновиться в достаточной степени. Если проблема со старыми телевизорами отчасти решилась с помощью бюджетных цифровых приставок, то антенны, кабели, электропроводка во множестве российских домов оставляют желать лучшего. Это и стало главной причиной (более 90% обращений) неудобств телезрителей", - пояснил первый замглавы РТРС.Что дальшеПо словам Пинчука, цифровое телевидение готово расти вместе с потребностями телеканалов."Платформа РТРС готова к внедрению услуг телерадиовещания следующего поколения. Это эфирное телевидение в стандарте высокой и сверхвысокой четкости, многоканальный звук, интегрированные широкополосные услуги (HbbTV), технология HDR Dolby Vision", - сказал топ-менеджер РТРС.Он также добавил, что наземная инфраструктура предприятия задействована во всех мероприятиях национального проекта "Цифровая экономика". В филиалах РТРС на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> работают мультисервисные сети.
https://ria.ru/20191202/1561873052.html
https://ria.ru/20191014/1559752630.html
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российская телевизионная и радиовещательная сеть, россия, переход на цифровое телевидение, виктор пинчук, москва, общество

В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода

00:27 14.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Переход РФ на цифровое эфирное телевидение, завершившийся 14 октября 2019 года, сделал доступными 20 телеканалов в высоком качестве по всей стране – даже в селах, где нет мобильной связи и интернета, заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.
Россия в 2019 году перешла от аналогового к цифровому телевещанию. Переход происходил поэтапно - отключение аналогового сигнала в регионах началось в феврале и завершилось 14 октября 2019 года. РТРС - единственный исполнитель мероприятий по строительству цифровой эфирной телесети в соответствии с ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы".
"Благодаря цифровой телесети РТРС граждане России получили "столичный стандарт" телерадиовещания - 20 цифровых телеканалов. Минимум у 60 миллионов зрителей возможности телепросмотра выросли в 5-10 раз. Два мультиплекса пришли даже в те села, где нет мобильной связи, интернета и круглосуточного электричества", - заявил первый заместитель гендиректора РТРС.
Он отметил, что согласно данным аналитического центра J'son & Partners на начало 2020 года цифровым эфирным телевидением пользуется 35-36% семей. "Опыт европейских стран показывает прирост доли цифрового эфирного ТВ 3-5% в течение трех лет после отключения аналогового сигнала. Это значит, что в перспективе 2021-2022 годов проникновение эфирной "цифры" в России может достичь 37-40% домохозяйств", - пояснил Пинчук.
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Интерес к "цифре"

По его словам, о востребованности цифрового эфирного телевидения говорят объективные данные: в течение года после отключения аналогового сигнала сайт цифрового ТВ посетили свыше 1,8 миллиона человек.
"Колл-центр принял в этом году более 255 тысяч звонков. РТРС ответил на 10 тысяч обращений через онлайн-сервисы - "кабинет телезрителя" и чат. Отдельно обращает на себя внимание доля звонков от граждан, не являющихся пользователями цифрового телевидения, но проявляющих к нему интерес - эта доля стабильно в интервале от 40 до 50% всех обращений", - рассказал топ-менеджер РТРС.
Он уточнил, что среди обращений, вызванных сложностями с телеприемом, абсолютное большинство связаны с износом или неисправностью приемного пользовательского оборудования.
"Цифровое телевидение пришло в Россию довольно быстро по мировым меркам, и приемники в российских семьях не успели обновиться в достаточной степени. Если проблема со старыми телевизорами отчасти решилась с помощью бюджетных цифровых приставок, то антенны, кабели, электропроводка во множестве российских домов оставляют желать лучшего. Это и стало главной причиной (более 90% обращений) неудобств телезрителей", - пояснил первый замглавы РТРС.
Отключение аналогового вещания - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
14 октября 2019, 11:55
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Что дальше

По словам Пинчука, цифровое телевидение готово расти вместе с потребностями телеканалов.
"Платформа РТРС готова к внедрению услуг телерадиовещания следующего поколения. Это эфирное телевидение в стандарте высокой и сверхвысокой четкости, многоканальный звук, интегрированные широкополосные услуги (HbbTV), технология HDR Dolby Vision", - сказал топ-менеджер РТРС.
Он также добавил, что наземная инфраструктура предприятия задействована во всех мероприятиях национального проекта "Цифровая экономика". В филиалах РТРС на Дальнем Востоке работают мультисервисные сети.
 
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Российская телевизионная и радиовещательная сетьРоссияПереход на цифровое телевидениеВиктор ПинчукМоскваОбщество
 
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