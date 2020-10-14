https://ria.ru/20201014/tsifra-1579677491.html

В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода

Переход РФ на цифровое эфирное телевидение, завершившийся 14 октября 2019 года, сделал доступными 20 телеканалов в высоком качестве по всей стране – даже в... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T00:27

2020-10-14T00:27

2020-10-14T00:27

российская телевизионная и радиовещательная сеть

россия

переход на цифровое телевидение

виктор пинчук

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Переход РФ на цифровое эфирное телевидение, завершившийся 14 октября 2019 года, сделал доступными 20 телеканалов в высоком качестве по всей стране – даже в селах, где нет мобильной связи и интернета, заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора ФГУП "<a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-televizionnaya-i-radioveschatelnaya-set/" target="_blank" data-auto="true">Российская телевизионная и радиовещательная сеть</a>" (РТРС) по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.Россия в 2019 году перешла от аналогового к цифровому телевещанию. Переход происходил поэтапно - отключение аналогового сигнала в регионах началось в феврале и завершилось 14 октября 2019 года. РТРС - единственный исполнитель мероприятий по строительству цифровой эфирной телесети в соответствии с ФЦП "Развитие телерадиовещания в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> на 2009–2018 годы".Он отметил, что согласно данным аналитического центра J'son & Partners на начало 2020 года цифровым эфирным телевидением пользуется 35-36% семей. "Опыт европейских стран показывает прирост доли цифрового эфирного ТВ 3-5% в течение трех лет после отключения аналогового сигнала. Это значит, что в перспективе 2021-2022 годов проникновение эфирной "цифры" в России может достичь 37-40% домохозяйств", - пояснил <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Pinchuk/" target="_blank">Пинчук</a>.Интерес к "цифре"По его словам, о востребованности цифрового эфирного телевидения говорят объективные данные: в течение года после отключения аналогового сигнала сайт цифрового ТВ посетили свыше 1,8 миллиона человек."Колл-центр принял в этом году более 255 тысяч звонков. РТРС ответил на 10 тысяч обращений через онлайн-сервисы - "кабинет телезрителя" и чат. Отдельно обращает на себя внимание доля звонков от граждан, не являющихся пользователями цифрового телевидения, но проявляющих к нему интерес - эта доля стабильно в интервале от 40 до 50% всех обращений", - рассказал топ-менеджер РТРС.Он уточнил, что среди обращений, вызванных сложностями с телеприемом, абсолютное большинство связаны с износом или неисправностью приемного пользовательского оборудования."Цифровое телевидение пришло в Россию довольно быстро по мировым меркам, и приемники в российских семьях не успели обновиться в достаточной степени. Если проблема со старыми телевизорами отчасти решилась с помощью бюджетных цифровых приставок, то антенны, кабели, электропроводка во множестве российских домов оставляют желать лучшего. Это и стало главной причиной (более 90% обращений) неудобств телезрителей", - пояснил первый замглавы РТРС.Что дальшеПо словам Пинчука, цифровое телевидение готово расти вместе с потребностями телеканалов."Платформа РТРС готова к внедрению услуг телерадиовещания следующего поколения. Это эфирное телевидение в стандарте высокой и сверхвысокой четкости, многоканальный звук, интегрированные широкополосные услуги (HbbTV), технология HDR Dolby Vision", - сказал топ-менеджер РТРС.Он также добавил, что наземная инфраструктура предприятия задействована во всех мероприятиях национального проекта "Цифровая экономика". В филиалах РТРС на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> работают мультисервисные сети.

https://ria.ru/20191202/1561873052.html

https://ria.ru/20191014/1559752630.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская телевизионная и радиовещательная сеть, россия, переход на цифровое телевидение, виктор пинчук, москва, общество