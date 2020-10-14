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Распространение нового коронавируса
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Мурашко назвал одну из главных задач Минздрава в борьбе с COVID-19
Министерство здравоохранения РФ должно решить задачу с установкой предельных цен на препараты от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:05
2020-10-14T10:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения РФ должно решить задачу с установкой предельных цен на препараты от коронавируса, заявил глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он напомнил, что министерство зарегистрировало препараты для лечения новой инфекции. Например, это противовирусный препарат "Фавипиравир", который уже разрешен в стационарах.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко назвал одну из главных задач Минздрава в борьбе с COVID-19

10:05 14.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ должно решить задачу с установкой предельных цен на препараты от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он напомнил, что министерство зарегистрировало препараты для лечения новой инфекции. Например, это противовирусный препарат "Фавипиравир", который уже разрешен в стационарах.
"И сейчас следующая задача на него установить предельную зарегистрированную цену, для того чтобы обеспечить его доступность во всех категориях и минимизировать затраты бюджетов на данную терапию ", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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