https://ria.ru/20201014/tseny-1579705346.html

Мурашко назвал одну из главных задач Минздрава в борьбе с COVID-19

Министерство здравоохранения РФ должно решить задачу с установкой предельных цен на препараты от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:05

2020-10-14T10:05

2020-10-14T10:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения РФ должно решить задачу с установкой предельных цен на препараты от коронавируса, заявил глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он напомнил, что министерство зарегистрировало препараты для лечения новой инфекции. Например, это противовирусный препарат "Фавипиравир", который уже разрешен в стационарах.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество