https://ria.ru/20201014/tsentr-1579763812.html

На Камчатке в этом году достроят спортивный центр у Авачинского вулкана

Спортивно-тренировочный центр для горнолыжников, сноубордистов, ски-альпинистов и биатлонистов заканчивают строить на Камчатке, у подножия Авачинского вулкана;... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:14

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Спортивно-тренировочный центр для горнолыжников, сноубордистов, ски-альпинистов и биатлонистов заканчивают строить на Камчатке, у подножия Авачинского вулкана; он начнет работать в новом сезоне, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.По его словам, готовность объекта составляет уже 80%. Его возводят по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Сдать центр должны в конце ноября – начале декабря 2020 года, а сейчас идет отделка внутренних помещений."Здесь будут созданы все условия и для проведения тренировок в летний, и в осенний периоды. Снежники у подножия вулкана позволят практически круглогодично готовить спортсменов зимних видов спорта. Думаем, что в центр будут съезжаться не только камчатские лыжники, сноубордисты, ски-альпинисты и так далее, но и сборные команды со всей страны", — процитировал собеседник агентства слова министра спорта <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Константина Хмелевского.Региональный центр разместили у подножия Авачинского вулкана на высоте 800 метров над уровнем моря, в том числе помещения для спортсменов и хранения спецтехники, административное здание со столовой. Рядом находятся снежные трассы длиной от трехсот до двух тысяч метров, где перепад высот составляет пятьсот метров, а толщина залегания снега — более десяти метров.Собеседник агентства уточнил, что общая стоимость строительства составила 243 миллиона рублей, из которых 200 — средства федерального бюджета.

https://ria.ru/20190808/1557308827.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты, камчатский край