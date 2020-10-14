Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/trump-1579683028.html
Трамп сообщил об иммунитете к COVID-19 и пообещал расцеловать избирателей
Президент США Дональд Трамп пообещал расцеловать избирателей, так как у него выработался иммунитет к COVID-19. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:41
2020-10-14T03:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579307528_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_9b97f5f21d4fe96e12bb71720b1f1056.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал расцеловать избирателей, так как у него выработался иммунитет к COVID-19.Трамп переболел коронавирусом в начале октября, пробыв три дня в больнице.Ученые считают, что человек, переболевший COVID-19, действительно, получает иммунитет, хотя есть опасения, что иммунитет продолжается лишь ограниченное время. Также не известно до конца, может ли человек с иммунитетом переносить вирус на других людей.
https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html
2
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579307528_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_d37c997ef4042fe9a856b8745efa0b54.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп сообщил об иммунитете к COVID-19 и пообещал расцеловать избирателей

03:41 14.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал расцеловать избирателей, так как у него выработался иммунитет к COVID-19.
"У меня сейчас иммунитет. Я могу спуститься (с трибуны) и расцеловать всех. Поцелую каждого — мужчину и женщину. Посмотрите на того парня, какой он симпатичный. Я его поцелую. Не с большим удовольствием, но это нормально", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Пенсильвании.
Трамп переболел коронавирусом в начале октября, пробыв три дня в больнице.
Ученые считают, что человек, переболевший COVID-19, действительно, получает иммунитет, хотя есть опасения, что иммунитет продолжается лишь ограниченное время. Также не известно до конца, может ли человек с иммунитетом переносить вирус на других людей.
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в Лас-Вегасе, Невада - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:00
Враги Трампа правы: иностранцы выберут Америке президента
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете
02:10Диетолог рассказала, чем заменить воду
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
Лента новостейМолния