https://ria.ru/20201014/trump-1579683028.html

Трамп сообщил об иммунитете к COVID-19 и пообещал расцеловать избирателей

Президент США Дональд Трамп пообещал расцеловать избирателей, так как у него выработался иммунитет к COVID-19. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:41

2020-10-14T03:41

2020-10-14T03:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал расцеловать избирателей, так как у него выработался иммунитет к COVID-19.Трамп переболел коронавирусом в начале октября, пробыв три дня в больнице.Ученые считают, что человек, переболевший COVID-19, действительно, получает иммунитет, хотя есть опасения, что иммунитет продолжается лишь ограниченное время. Также не известно до конца, может ли человек с иммунитетом переносить вирус на других людей.

https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html

2

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире