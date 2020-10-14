Трамп сообщил об иммунитете к COVID-19 и пообещал расцеловать избирателей
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал расцеловать избирателей, так как у него выработался иммунитет к COVID-19.
"У меня сейчас иммунитет. Я могу спуститься (с трибуны) и расцеловать всех. Поцелую каждого — мужчину и женщину. Посмотрите на того парня, какой он симпатичный. Я его поцелую. Не с большим удовольствием, но это нормально", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Пенсильвании.
Трамп переболел коронавирусом в начале октября, пробыв три дня в больнице.
Ученые считают, что человек, переболевший COVID-19, действительно, получает иммунитет, хотя есть опасения, что иммунитет продолжается лишь ограниченное время. Также не известно до конца, может ли человек с иммунитетом переносить вирус на других людей.
13 октября, 08:00Враги Трампа правы: иностранцы выберут Америке президента