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https://ria.ru/20201014/treyler-1579603336.html
Уинстон Дьюк дает душам шанс родиться в фильме "Девять дней"
На YouTube разместили трейлер фэнтезийной драмы Эдсона Оды "Девять дней" с Уинстоном Дьюком ("Черная Пантера") в главной роли. РИА Новости, 14.10.2020
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> На YouTube разместили трейлер фэнтезийной драмы Эдсона Оды "Девять дней" с Уинстоном Дьюком ("Черная Пантера") в главной роли.Главный герой, отшельник по имени Уилл (Дьюк) живет в доме, расположенном в параллельной реальности. Каждый день он включает телевизор и наблюдает за людьми, пока кто-то из них не умрет и не освободит место для нового человека на Земле. Когда это происходит, Уилл проводит собеседование с еще нерожденными душами, которые прибывают к нему домой. После он определяет: родится ли кандидат в реальном мире или нет. В фильме снялись: Зази Битц ("Джокер"), Билл Скарсгард ("Оно" и "Оно 2"), Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж"), Тони Хейл (ситком "Замедленное развитие") и другие. Премьера "Девяти дней" запланирована на начало 2021-го года. В январе этого года дебютную ленту Эдсона Оды <a href="https://screenrant.com/nine-days-movie-trailer-winston-duke-souls-born/" target="_blank">восторженно приняли</a> на кинофестивале "Сандэнс". Там же она получила Приз за лучший сценарий имени Уолдо Солта.
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кино и сериалы, новости культуры, youtube

Уинстон Дьюк дает душам шанс родиться в фильме "Девять дней"

01:39 14.10.2020 (обновлено: 01:49 14.10.2020)
 
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фэнтезийной драмы Эдсона Оды "Девять дней" с Уинстоном Дьюком ("Черная Пантера") в главной роли.
Главный герой, отшельник по имени Уилл (Дьюк) живет в доме, расположенном в параллельной реальности. Каждый день он включает телевизор и наблюдает за людьми, пока кто-то из них не умрет и не освободит место для нового человека на Земле. Когда это происходит, Уилл проводит собеседование с еще нерожденными душами, которые прибывают к нему домой. После он определяет: родится ли кандидат в реальном мире или нет.
В фильме снялись: Зази Битц ("Джокер"), Билл Скарсгард ("Оно" и "Оно 2"), Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж"), Тони Хейл (ситком "Замедленное развитие") и другие.
Премьера "Девяти дней" запланирована на начало 2021-го года.
В январе этого года дебютную ленту Эдсона Оды восторженно приняли на кинофестивале "Сандэнс". Там же она получила Приз за лучший сценарий имени Уолдо Солта.
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