https://ria.ru/20201014/treyler-1579603336.html

Уинстон Дьюк дает душам шанс родиться в фильме "Девять дней"

На YouTube разместили трейлер фэнтезийной драмы Эдсона Оды "Девять дней" с Уинстоном Дьюком ("Черная Пантера") в главной роли. РИА Новости, 14.10.2020

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> На YouTube разместили трейлер фэнтезийной драмы Эдсона Оды "Девять дней" с Уинстоном Дьюком ("Черная Пантера") в главной роли.Главный герой, отшельник по имени Уилл (Дьюк) живет в доме, расположенном в параллельной реальности. Каждый день он включает телевизор и наблюдает за людьми, пока кто-то из них не умрет и не освободит место для нового человека на Земле. Когда это происходит, Уилл проводит собеседование с еще нерожденными душами, которые прибывают к нему домой. После он определяет: родится ли кандидат в реальном мире или нет. В фильме снялись: Зази Битц ("Джокер"), Билл Скарсгард ("Оно" и "Оно 2"), Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж"), Тони Хейл (ситком "Замедленное развитие") и другие. Премьера "Девяти дней" запланирована на начало 2021-го года. В январе этого года дебютную ленту Эдсона Оды <a href="https://screenrant.com/nine-days-movie-trailer-winston-duke-souls-born/" target="_blank">восторженно приняли</a> на кинофестивале "Сандэнс". Там же она получила Приз за лучший сценарий имени Уолдо Солта.

https://ria.ru/20201010/mank-1578994718.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, youtube