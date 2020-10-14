https://ria.ru/20201014/treyler-1579603336.html
Уинстон Дьюк дает душам шанс родиться в фильме "Девять дней"
На YouTube разместили трейлер фэнтезийной драмы Эдсона Оды "Девять дней" с Уинстоном Дьюком ("Черная Пантера") в главной роли. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T01:39
2020-10-14T01:39
2020-10-14T01:49
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> На YouTube разместили трейлер фэнтезийной драмы Эдсона Оды "Девять дней" с Уинстоном Дьюком ("Черная Пантера") в главной роли.Главный герой, отшельник по имени Уилл (Дьюк) живет в доме, расположенном в параллельной реальности. Каждый день он включает телевизор и наблюдает за людьми, пока кто-то из них не умрет и не освободит место для нового человека на Земле. Когда это происходит, Уилл проводит собеседование с еще нерожденными душами, которые прибывают к нему домой. После он определяет: родится ли кандидат в реальном мире или нет. В фильме снялись: Зази Битц ("Джокер"), Билл Скарсгард ("Оно" и "Оно 2"), Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж"), Тони Хейл (ситком "Замедленное развитие") и другие. Премьера "Девяти дней" запланирована на начало 2021-го года. В январе этого года дебютную ленту Эдсона Оды <a href="https://screenrant.com/nine-days-movie-trailer-winston-duke-souls-born/" target="_blank">восторженно приняли</a> на кинофестивале "Сандэнс". Там же она получила Приз за лучший сценарий имени Уолдо Солта.
https://ria.ru/20201010/mank-1578994718.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, youtube
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фэнтезийной драмы Эдсона Оды "Девять дней" с Уинстоном Дьюком ("Черная Пантера") в главной роли.
Главный герой, отшельник по имени Уилл (Дьюк) живет в доме, расположенном в параллельной реальности. Каждый день он включает телевизор и наблюдает за людьми, пока кто-то из них не умрет и не освободит место для нового человека на Земле. Когда это происходит, Уилл проводит собеседование с еще нерожденными душами, которые прибывают к нему домой. После он определяет: родится ли кандидат в реальном мире или нет.
В фильме снялись: Зази Битц ("Джокер"), Билл Скарсгард ("Оно" и "Оно 2"), Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж"), Тони Хейл (ситком "Замедленное развитие") и другие.
Премьера "Девяти дней" запланирована на начало 2021-го года.
В январе этого года дебютную ленту Эдсона Оды восторженно приняли
на кинофестивале "Сандэнс". Там же она получила Приз за лучший сценарий имени Уолдо Солта.