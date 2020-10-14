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https://ria.ru/20201014/treyler-1579565115.html
Иван борется с древним злом в продолжении комедии "Последний богатырь"
В официальной группе "Disney Россия" в Одноклассниках опубликовали трейлер второй части приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь". Сиквел... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T05:16
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кино и сериалы
новости культуры
екатерина вилкова
одноклассники
гарик харламов (игорь)
дмитрий дьяченко
культура
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>В официальной группе "Disney Россия" в Одноклассниках опубликовали трейлер второй части приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь". Сиквел называется "Последний богатырь: Корень зла". Действие снова развернется в Белогорье. Главному герою Ивану (Виктор Хориняк) предстоит узнать, где зародилось древнее зло, с которым он боролся в первой части, а заодно разобраться с богатырем Финистом. Ивана беспокоит, что тот слишком много времени уделяет его подруге Василисе. Вместе с Виктором Хориняком в фильме снялись: Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов Константин Лавроненко, Гарик Харламов (озвучил Колобка) и другие. Премьера комедии состоится 1 января 2021 года.
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кино и сериалы, новости культуры, екатерина вилкова, одноклассники, гарик харламов (игорь), дмитрий дьяченко

Иван борется с древним злом в продолжении комедии "Последний богатырь"

05:16 14.10.2020 (обновлено: 05:18 14.10.2020)
 
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В официальной группе "Disney Россия" в Одноклассниках опубликовали трейлер второй части приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь". Сиквел называется "Последний богатырь: Корень зла".
Действие снова развернется в Белогорье. Главному герою Ивану (Виктор Хориняк) предстоит узнать, где зародилось древнее зло, с которым он боролся в первой части, а заодно разобраться с богатырем Финистом. Ивана беспокоит, что тот слишком много времени уделяет его подруге Василисе.
Вместе с Виктором Хориняком в фильме снялись: Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов Константин Лавроненко, Гарик Харламов (озвучил Колобка) и другие.
Премьера комедии состоится 1 января 2021 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЕкатерина ВилковаОдноклассникиГарик Харламов (Игорь)Дмитрий Дьяченко
 
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