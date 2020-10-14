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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201014/tobolsk-1579741616.html
Тюменский митрополит: больницы работают на пределе, нужно усилить молитвы
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в своем обращении к верующим по случаю праздника Покрова Божией Матери заявил о сложной эпидемиологической ситуации в РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:43
2020-10-14T12:43
религия и мировоззрение
коронавирус и вера
новости - религия и мировоззрение
тюменская область
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в своем обращении к верующим по случаю праздника Покрова Божией Матери заявил о сложной эпидемиологической ситуации в регионе и предупредил, что соблюдение санитарных мер – это "вопрос послушания Церкви и врачам".По словам архиерея, в связи с распространением коронавируса принято решение временно приостановить посещение монастырей Тобольско-Тюменской епархии, где монахи "продолжают совершать сугубую молитву в своих обителях"."В приходских храмах богослужения с участие прихожан совершаются. Однако все ранее рекомендованные санитарной службой меры, препятствующие распространению вируса, должны исполняться. Соблюдение санитарных мер – это вопрос послушания Церкви и послушания заботящимся о нашем здоровье врачам. Помните, что непослушание – это грех противления, это своеволие, это гордыня", - говорится в <a href="https://www.tobolsk-eparhia.ru/newslist.php?id_new=5386" target="_blank" rel="nofollow noopener">обращении</a>, опубликованном в среду на сайте Тобольской митрополии.Митрополит Димитрий попросил духовенство, алтарников, певчих хора и других тружеников храмов и прихожан обращать внимание на свое здоровье. Он отметил, что любые признаки болезни должны рассматриваться как потенциальные симптомы коронавируса, при которых заболевшие не должны посещать общественные места, в том числе и храм, чтобы не ставить под угрозу здоровье других людей.Он напомнил, что в Тюменской области живет полтора миллиона человек, и для вакцинации населения потребуется время."Берегите себя и своих близких. К сожалению, больницы уже работают на пределе возможностей, болеют и сами врачи. Государство и отечественная медицина решают задачи для борьбы с эпидемией. А наша задача – постараться не заразиться коронавирусом и, если все же заразились, сделать так, чтобы не заболели наши близкие. Призываю к усилению домашней молитвы. Помните, что здоровье – Божий дар", - отмечается в обращении.Показатель заболеваемости в Тюменской области, по данным на 12 октября, составляет 707,5 случая на 100 тысяч населения. Это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. В то же время суточный темп прироста заболеваемости составил 1,2, что несколько выше среднероссийского показателя. С момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 745 случаев заболевания.
https://ria.ru/20200723/1574795161.html
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html
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Новости
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коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, тюменская область

Тюменский митрополит: больницы работают на пределе, нужно усилить молитвы

12:43 14.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкМедики ковидного моногоспиталя, организованного на базе Областной клинической больницы № 1 в Тюмени
Медики ковидного моногоспиталя, организованного на базе Областной клинической больницы № 1 в Тюмени - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в своем обращении к верующим по случаю праздника Покрова Божией Матери заявил о сложной эпидемиологической ситуации в регионе и предупредил, что соблюдение санитарных мер – это "вопрос послушания Церкви и врачам".
По словам архиерея, в связи с распространением коронавируса принято решение временно приостановить посещение монастырей Тобольско-Тюменской епархии, где монахи "продолжают совершать сугубую молитву в своих обителях".
"В приходских храмах богослужения с участие прихожан совершаются. Однако все ранее рекомендованные санитарной службой меры, препятствующие распространению вируса, должны исполняться. Соблюдение санитарных мер – это вопрос послушания Церкви и послушания заботящимся о нашем здоровье врачам. Помните, что непослушание – это грех противления, это своеволие, это гордыня", - говорится в обращении, опубликованном в среду на сайте Тобольской митрополии.
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23 июля, 14:52Религия и мировоззрение
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Митрополит Димитрий попросил духовенство, алтарников, певчих хора и других тружеников храмов и прихожан обращать внимание на свое здоровье. Он отметил, что любые признаки болезни должны рассматриваться как потенциальные симптомы коронавируса, при которых заболевшие не должны посещать общественные места, в том числе и храм, чтобы не ставить под угрозу здоровье других людей.
"К сожалению, есть примеры пренебрежительного отношения к данному вопросу, приводящие к тяжелым последствиям, к заражению ближних. В случае заболевания священника прихожанам благословляется совершать в храме молитвы без него по принятой общецерковной практике", - отметил архиерей.
Он напомнил, что в Тюменской области живет полтора миллиона человек, и для вакцинации населения потребуется время.
"Берегите себя и своих близких. К сожалению, больницы уже работают на пределе возможностей, болеют и сами врачи. Государство и отечественная медицина решают задачи для борьбы с эпидемией. А наша задача – постараться не заразиться коронавирусом и, если все же заразились, сделать так, чтобы не заболели наши близкие. Призываю к усилению домашней молитвы. Помните, что здоровье – Божий дар", - отмечается в обращении.
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Показатель заболеваемости в Тюменской области, по данным на 12 октября, составляет 707,5 случая на 100 тысяч населения. Это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. В то же время суточный темп прироста заболеваемости составил 1,2, что несколько выше среднероссийского показателя. С момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 745 случаев заболевания.
 
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Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераНовости - Религия и мировоззрениеТюменская область
 
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