https://ria.ru/20201014/tobolsk-1579741616.html

Тюменский митрополит: больницы работают на пределе, нужно усилить молитвы

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в своем обращении к верующим по случаю праздника Покрова Божией Матери заявил о сложной эпидемиологической ситуации в РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:43

2020-10-14T12:43

2020-10-14T12:43

религия и мировоззрение

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тюменская область

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в своем обращении к верующим по случаю праздника Покрова Божией Матери заявил о сложной эпидемиологической ситуации в регионе и предупредил, что соблюдение санитарных мер – это "вопрос послушания Церкви и врачам".По словам архиерея, в связи с распространением коронавируса принято решение временно приостановить посещение монастырей Тобольско-Тюменской епархии, где монахи "продолжают совершать сугубую молитву в своих обителях"."В приходских храмах богослужения с участие прихожан совершаются. Однако все ранее рекомендованные санитарной службой меры, препятствующие распространению вируса, должны исполняться. Соблюдение санитарных мер – это вопрос послушания Церкви и послушания заботящимся о нашем здоровье врачам. Помните, что непослушание – это грех противления, это своеволие, это гордыня", - говорится в <a href="https://www.tobolsk-eparhia.ru/newslist.php?id_new=5386" target="_blank" rel="nofollow noopener">обращении</a>, опубликованном в среду на сайте Тобольской митрополии.Митрополит Димитрий попросил духовенство, алтарников, певчих хора и других тружеников храмов и прихожан обращать внимание на свое здоровье. Он отметил, что любые признаки болезни должны рассматриваться как потенциальные симптомы коронавируса, при которых заболевшие не должны посещать общественные места, в том числе и храм, чтобы не ставить под угрозу здоровье других людей.Он напомнил, что в Тюменской области живет полтора миллиона человек, и для вакцинации населения потребуется время."Берегите себя и своих близких. К сожалению, больницы уже работают на пределе возможностей, болеют и сами врачи. Государство и отечественная медицина решают задачи для борьбы с эпидемией. А наша задача – постараться не заразиться коронавирусом и, если все же заразились, сделать так, чтобы не заболели наши близкие. Призываю к усилению домашней молитвы. Помните, что здоровье – Божий дар", - отмечается в обращении.Показатель заболеваемости в Тюменской области, по данным на 12 октября, составляет 707,5 случая на 100 тысяч населения. Это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. В то же время суточный темп прироста заболеваемости составил 1,2, что несколько выше среднероссийского показателя. С момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 745 случаев заболевания.

https://ria.ru/20200723/1574795161.html

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, тюменская область