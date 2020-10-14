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https://ria.ru/20201014/tiktok-1579720796.html
Благодаря тиктокеру хит 1977-го года вернулся в чарт Billboard hot 100
Благодаря американскому тиктокеру хит группы Fleetwood Mac "Dreams" (1977 год) неожиданно вернулся в престижный музыкальный чарт Billboard hot 100 и занял там... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:17
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культура
tiktok
музыка
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Благодаря американскому тиктокеру хит группы Fleetwood Mac "Dreams" (1977 год) неожиданно вернулся в престижный музыкальный чарт Billboard hot 100 и занял там 21-е место, <a href="https://www.billboard.com/articles/business/chart-beat/9464533/fleetwood-mac-dreams-returns-hot-100" target="_blank">сообщает</a> Billboard. Несколько дней назад блогер Натан Аподака разместил на платформе видео, на котором показывает, как катается по одному из штатов США на лонгборде и пьет сок. На ролик он наложил песню "Dreams". В результате атмосферный клип быстро стал вирусным. Только в TikTok ролик за несколько дней набрал более 50 миллионов просмотров и почти девять миллионов лайков. По информации NME, благодаря этому за первые три дня продажи песни группы Fleetwood Mac <a href="https://www.nme.com/news/music/mick-fleetwood-mac-tik-tok-dreams-viral-video-nathan-apodaca-420doggface208-cranberry-2770480" target="_blank">выросли</a> почти вдвое, а количество прослушиваний увеличилось почти в 2,5 раза среди пользователей, которые ни разу не слышали эту композицию. Впервые трек "Dreams", написанный Стиви Никс, попал в Billboard hot 100 в апреле 1977-го года. В июне песня провела целую неделю на первом месте в этом чарте, а последний раз появилась в рейтинге в августе того же года.
https://ria.ru/20200923/billboard-1577607315.html
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tiktok, музыка, новости культуры

Благодаря тиктокеру хит 1977-го года вернулся в чарт Billboard hot 100

16:17 14.10.2020 (обновлено: 16:18 14.10.2020)
 
© Flickr / NRK P3Солистка группы Fleetwood Mac Стиви Никс
Солистка группы Fleetwood Mac Стиви Никс - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Flickr / NRK P3
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Благодаря американскому тиктокеру хит группы Fleetwood Mac "Dreams" (1977 год) неожиданно вернулся в престижный музыкальный чарт Billboard hot 100 и занял там 21-е место, сообщает Billboard.
 
Несколько дней назад блогер Натан Аподака разместил на платформе видео, на котором показывает, как катается по одному из штатов США на лонгборде и пьет сок. На ролик он наложил песню "Dreams". В результате атмосферный клип быстро стал вирусным.
Только в TikTok ролик за несколько дней набрал более 50 миллионов просмотров и почти девять миллионов лайков. По информации NME, благодаря этому за первые три дня продажи песни группы Fleetwood Mac выросли почти вдвое, а количество прослушиваний увеличилось почти в 2,5 раза среди пользователей, которые ни разу не слышали эту композицию.
Впервые трек "Dreams", написанный Стиви Никс, попал в Billboard hot 100 в апреле 1977-го года. В июне песня провела целую неделю на первом месте в этом чарте, а последний раз появилась в рейтинге в августе того же года.
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