https://ria.ru/20201014/tiktok-1579720796.html

Благодаря тиктокеру хит 1977-го года вернулся в чарт Billboard hot 100

Благодаря американскому тиктокеру хит группы Fleetwood Mac "Dreams" (1977 год) неожиданно вернулся в престижный музыкальный чарт Billboard hot 100 и занял там... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:17

2020-10-14T16:17

2020-10-14T16:18

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Благодаря американскому тиктокеру хит группы Fleetwood Mac "Dreams" (1977 год) неожиданно вернулся в престижный музыкальный чарт Billboard hot 100 и занял там 21-е место, <a href="https://www.billboard.com/articles/business/chart-beat/9464533/fleetwood-mac-dreams-returns-hot-100" target="_blank">сообщает</a> Billboard. Несколько дней назад блогер Натан Аподака разместил на платформе видео, на котором показывает, как катается по одному из штатов США на лонгборде и пьет сок. На ролик он наложил песню "Dreams". В результате атмосферный клип быстро стал вирусным. Только в TikTok ролик за несколько дней набрал более 50 миллионов просмотров и почти девять миллионов лайков. По информации NME, благодаря этому за первые три дня продажи песни группы Fleetwood Mac <a href="https://www.nme.com/news/music/mick-fleetwood-mac-tik-tok-dreams-viral-video-nathan-apodaca-420doggface208-cranberry-2770480" target="_blank">выросли</a> почти вдвое, а количество прослушиваний увеличилось почти в 2,5 раза среди пользователей, которые ни разу не слышали эту композицию. Впервые трек "Dreams", написанный Стиви Никс, попал в Billboard hot 100 в апреле 1977-го года. В июне песня провела целую неделю на первом месте в этом чарте, а последний раз появилась в рейтинге в августе того же года.

https://ria.ru/20200923/billboard-1577607315.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, музыка, новости культуры