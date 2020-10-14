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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201014/tikhanovskaya-1579683770.html
Аналитик объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
Светлана Тихановская выдвинула ультиматум официальному Минску из-за снижения протестной активности в стране, заявил в беседе с RT замдиректора Института истории РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T04:16
2020-10-14T04:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
московский педагогический государственный университет
минск
белоруссия
в мире
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Аналитик объяснил, к чему приведет ультиматум Тихановской
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> выдвинула ультиматум официальному <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> из-за снижения протестной активности в стране, заявил в беседе с <u><a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a></u> замдиректора Института истории и политики <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_pedagogicheskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МПГУ</a> Владимир Шаповалов.Ранее бывший кандидат в президенты республики заявила, что у действующего главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> есть 13 дней для выполнения трех главных требований оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.По мнению Шаповалова, Тихановская хочет оживить идущие на спад протесты в стране."Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Все это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог", — сказал он.Как указал Шаповалов, подобные методы ни к чему не привели — протесты перестают быть массовыми и постепенно сходят на нет. Кроме того, предложение Тихановской может навредить рядовым белорусским гражданам, считает эксперт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно — в выходные дни. Кроме того, проходят и мероприятия сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579600793.html
https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579628685.html
https://ria.ru/20201013/kotlety-1579667935.html
Переворот не получился, протесты стихают, западные хозяева разочарованы и скоро про неё забудут. Вот и придумывает всякие ультиматумы, чтобы её подольше на помойку не выбросили.
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О, боец неСримого фронта подтянулся, сейчас просветит...)))
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, московский педагогический государственный университет, минск, белоруссия, в мире

Аналитик объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

04:16 14.10.2020 (обновлено: 04:17 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Светлана Тихановская выдвинула ультиматум официальному Минску из-за снижения протестной активности в стране, заявил в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Ранее бывший кандидат в президенты республики заявила, что у действующего главы государства Александра Лукашенко есть 13 дней для выполнения трех главных требований оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
13 октября, 15:55
В Госдуме отреагировали на выдвинутый Тихановской ультиматум Лукашенко
По мнению Шаповалова, Тихановская хочет оживить идущие на спад протесты в стране.
"Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Все это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог", — сказал он.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 17:57Протесты в Белоруссии
Пушков объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
Как указал Шаповалов, подобные методы ни к чему не привели — протесты перестают быть массовыми и постепенно сходят на нет. Кроме того, предложение Тихановской может навредить рядовым белорусским гражданам, считает эксперт.
"Тихановская предлагает набор методов, которые нанесут удар белорусской экономике и снизят доходы белорусских граждан. Это называется "назло соседу отморожу уши": блокировка дорог, забастовки, бойкот собственных товаров отнюдь не улучшат положение белорусов, а ухудшат", — объяснил Шаповалов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 22:10
Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно — в выходные дни. Кроме того, проходят и мероприятия сторонников Лукашенко.
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМосковский педагогический государственный университетМинскБелоруссияВ мире
 
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