Аналитик объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
04:16 14.10.2020 (обновлено: 04:17 14.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Светлана Тихановская выдвинула ультиматум официальному Минску из-за снижения протестной активности в стране, заявил в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Ранее бывший кандидат в президенты республики заявила, что у действующего главы государства Александра Лукашенко есть 13 дней для выполнения трех главных требований оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
По мнению Шаповалова, Тихановская хочет оживить идущие на спад протесты в стране.
"Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Все это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог", — сказал он.
Как указал Шаповалов, подобные методы ни к чему не привели — протесты перестают быть массовыми и постепенно сходят на нет. Кроме того, предложение Тихановской может навредить рядовым белорусским гражданам, считает эксперт.
"Тихановская предлагает набор методов, которые нанесут удар белорусской экономике и снизят доходы белорусских граждан. Это называется "назло соседу отморожу уши": блокировка дорог, забастовки, бойкот собственных товаров отнюдь не улучшат положение белорусов, а ухудшат", — объяснил Шаповалов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно — в выходные дни. Кроме того, проходят и мероприятия сторонников Лукашенко.