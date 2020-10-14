https://ria.ru/20201014/tikhanovskaya-1579683770.html

Аналитик объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

Светлана Тихановская выдвинула ультиматум официальному Минску из-за снижения протестной активности в стране, заявил в беседе с RT замдиректора Института истории РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T04:16

2020-10-14T04:16

2020-10-14T04:17

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

московский педагогический государственный университет

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Аналитик объяснил, к чему приведет ультиматум Тихановской

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575981_0:143:3135:1906_1400x0_80_0_0_93d793e340ed729e43c6b50d696b6bbf.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> выдвинула ультиматум официальному <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> из-за снижения протестной активности в стране, заявил в беседе с <u><a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a></u> замдиректора Института истории и политики <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_pedagogicheskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МПГУ</a> Владимир Шаповалов.Ранее бывший кандидат в президенты республики заявила, что у действующего главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> есть 13 дней для выполнения трех главных требований оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.По мнению Шаповалова, Тихановская хочет оживить идущие на спад протесты в стране."Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Все это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог", — сказал он.Как указал Шаповалов, подобные методы ни к чему не привели — протесты перестают быть массовыми и постепенно сходят на нет. Кроме того, предложение Тихановской может навредить рядовым белорусским гражданам, считает эксперт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны силовиками. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно — в выходные дни. Кроме того, проходят и мероприятия сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579600793.html

https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579628685.html

https://ria.ru/20201013/kotlety-1579667935.html

АНДРЕЙ КОННИН Переворот не получился, протесты стихают, западные хозяева разочарованы и скоро про неё забудут. Вот и придумывает всякие ультиматумы, чтобы её подольше на помойку не выбросили. 184

Mitrich Kolobok Kolobok О, боец неСримого фронта подтянулся, сейчас просветит...))) 49

27

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, московский педагогический государственный университет, минск, белоруссия, в мире