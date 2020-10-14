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"Яндекс.Такси" приостановило работу в Румынии
Онлайн-сервис заказа такси "Яндекс.Такси" (работает под брендом Yango за рубежом) приостанавливает работу в Румынии из-за особенностей местного регулирования,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:30
2020-10-14T12:30
яндекс.такси
яндекс
румыния
бухарест
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Онлайн-сервис заказа такси <a href="https://ria.ru/organization_yandex-taxi/" target="_blank">"Яндекс.Такси"</a> (работает под брендом Yango за рубежом) приостанавливает работу в <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> из-за особенностей местного регулирования, которые не позволяют компании эффективно развиваться в стране, сообщает компания."Яндекс.Такси" приостанавливает деятельность в <a href="http://ria.ru/location_Bucharest/" target="_blank" data-auto="true">Бухаресте</a> и Румынии. Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяют нам эффективно развивать сервис, поэтому мы решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса", - говорится в сообщении.Там отмечается, что румынские пользователи сервиса смогут по-прежнему заказывать поездки в приложении Yango в остальных 16 странах, где работает сервис.Сервис Yango (сокращение от Yandex Go, бренд группы компаний "Яндекс.Такси" для рынков дальнего зарубежья) заработал в Бухаресте в июне 2019 года. Румыния стала 17-й страной сервиса.
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румыния
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яндекс.такси, яндекс, румыния, бухарест, в мире

"Яндекс.Такси" приостановило работу в Румынии

12:30 14.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси"
Автомобили службы Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Онлайн-сервис заказа такси "Яндекс.Такси" (работает под брендом Yango за рубежом) приостанавливает работу в Румынии из-за особенностей местного регулирования, которые не позволяют компании эффективно развиваться в стране, сообщает компания.
"Яндекс.Такси" приостанавливает деятельность в Бухаресте и Румынии. Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяют нам эффективно развивать сервис, поэтому мы решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что румынские пользователи сервиса смогут по-прежнему заказывать поездки в приложении Yango в остальных 16 странах, где работает сервис.
Сервис Yango (сокращение от Yandex Go, бренд группы компаний "Яндекс.Такси" для рынков дальнего зарубежья) заработал в Бухаресте в июне 2019 года. Румыния стала 17-й страной сервиса.
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Яндекс.ТаксиЯндексРумынияБухарестВ мире
 
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