https://ria.ru/20201014/taksi-1579677842.html
Названы условия для безопасной поездки в такси
Передвижение на такси в условиях пандемии коронавируса безопаснее, чем на другом общественном транспорте, но только при условии соблюдения особых мер... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T04:10
2020-10-14T04:10
2020-10-14T10:32
распространение нового коронавируса
владимир таточенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
такси
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Передвижение на <a href="https://ria.ru/tag_taksi/" target="_blank">такси</a> в условиях пандемии коронавируса безопаснее, чем на другом общественном транспорте, но только при условии соблюдения особых мер предосторожности. Их озвучил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201014/taksi-1579625101.html" target="_blank">радио Sputnik</a> профессор, доктор медицинских наук Владимир Таточенко.Активнее всего вирусы распространяются в закрытых помещениях, где много людей. В этом плане общественный транспорт в час пик – это одно из самых опасных мест с эпидемиологической точки зрения. На такси тоже ездит много людей, но они это делают по очереди, поэтому вирусная угроза для пассажира может исходить только от водителя, но ее можно нейтрализовать. Таточенко посоветовал максимально дистанцироваться от водителя.Большинство машин такси обрабатывают антисептиком и другими дезинфицирующими жидкостями, однако делают это не после каждого пассажира. К ручкам дверей и другим поверхностям безопаснее прикасаться в перчатках, поможет так же регулярное проветривание салона автомобиля."В машине лучше открывать окна, чтобы проветривалось. Это нужно делать и дома, и в машине, поскольку на свежем воздухе вряд ли сохранится вирус, он будет в помещении, где застоявшийся воздух. Если холодно, то можно надеть что-нибудь теплое, но в машине во время поездки лучше приоткрывать окно, чтобы была вентиляция", – объяснил Таточенко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200930/avtomobili-1578023675.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир таточенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, такси, общество
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Передвижение на такси
в условиях пандемии коронавируса безопаснее, чем на другом общественном транспорте, но только при условии соблюдения особых мер предосторожности. Их озвучил в интервью радио Sputnik
профессор, доктор медицинских наук Владимир Таточенко.
Активнее всего вирусы распространяются в закрытых помещениях, где много людей. В этом плане общественный транспорт в час пик – это одно из самых опасных мест с эпидемиологической точки зрения. На такси тоже ездит много людей, но они это делают по очереди, поэтому вирусная угроза для пассажира может исходить только от водителя, но ее можно нейтрализовать. Таточенко посоветовал максимально дистанцироваться от водителя.
"Лично я езжу на такси в маске. В обычное время я сажусь рядом с водителем, поскольку там удобней ноги ставить, но сейчас делать так не стоит. Я сажусь сзади наискосок от водителя. Если вы таким образом 5-10 минут едете на такси в маске на заднем сиденье, то ничего страшного в этом нет", – поделился врач.
Большинство машин такси обрабатывают антисептиком и другими дезинфицирующими жидкостями, однако делают это не после каждого пассажира. К ручкам дверей и другим поверхностям безопаснее прикасаться в перчатках, поможет так же регулярное проветривание салона автомобиля.
"В машине лучше открывать окна, чтобы проветривалось. Это нужно делать и дома, и в машине, поскольку на свежем воздухе вряд ли сохранится вирус, он будет в помещении, где застоявшийся воздух. Если холодно, то можно надеть что-нибудь теплое, но в машине во время поездки лучше приоткрывать окно, чтобы была вентиляция", – объяснил Таточенко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.