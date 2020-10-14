https://ria.ru/20201014/taksi-1579677842.html

Названы условия для безопасной поездки в такси

Передвижение на такси в условиях пандемии коронавируса безопаснее, чем на другом общественном транспорте, но только при условии соблюдения особых мер... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T04:10

2020-10-14T04:10

2020-10-14T10:32

распространение нового коронавируса

владимир таточенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

такси

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Передвижение на <a href="https://ria.ru/tag_taksi/" target="_blank">такси</a> в условиях пандемии коронавируса безопаснее, чем на другом общественном транспорте, но только при условии соблюдения особых мер предосторожности. Их озвучил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201014/taksi-1579625101.html" target="_blank">радио Sputnik</a> профессор, доктор медицинских наук Владимир Таточенко.Активнее всего вирусы распространяются в закрытых помещениях, где много людей. В этом плане общественный транспорт в час пик – это одно из самых опасных мест с эпидемиологической точки зрения. На такси тоже ездит много людей, но они это делают по очереди, поэтому вирусная угроза для пассажира может исходить только от водителя, но ее можно нейтрализовать. Таточенко посоветовал максимально дистанцироваться от водителя.Большинство машин такси обрабатывают антисептиком и другими дезинфицирующими жидкостями, однако делают это не после каждого пассажира. К ручкам дверей и другим поверхностям безопаснее прикасаться в перчатках, поможет так же регулярное проветривание салона автомобиля."В машине лучше открывать окна, чтобы проветривалось. Это нужно делать и дома, и в машине, поскольку на свежем воздухе вряд ли сохранится вирус, он будет в помещении, где застоявшийся воздух. Если холодно, то можно надеть что-нибудь теплое, но в машине во время поездки лучше приоткрывать окно, чтобы была вентиляция", – объяснил Таточенко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200930/avtomobili-1578023675.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир таточенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, такси, общество