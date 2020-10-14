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https://ria.ru/20201014/tabakerka-1579758954.html
"Битва чемпионов" по актерской импровизации осталась без победителя
"Битва чемпионов", финал конкурса актерской импровизации, прошел 13 октября на сцене Московского театра Олега Табакова. Лучших определить не удалось, сообщает... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:20
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культура
театр
новости культуры
владимир машков
олег табаков
москва
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости</strong>. "Битва чемпионов", финал конкурса актерской импровизации, прошел 13 октября на сцене Московского театра Олега Табакова. Лучших определить не удалось, сообщает корреспондент РИА Новости. Команде "Табакерки" противостоял театр на Юго-Западе. Каждый коллектив был представлен молодыми актерами — по пять человек с каждой стороны.За театр Олега Табакова сражались среди прочих Владислав Миллер, Яна Сексте и Алексей Князев, а честь театра на Юго-Западе отстаивали Вероника Саркисова, Денис Шалаев и Любовь Ярлыкова. Они выполняли сложные задания на импровизацию, требующие быстрой реакции, умения понимать и чувствовать партнера, демонстрировать взаимовыручку и взаимопонимание. В финале "Импровизационного БАТЛа", несмотря на усердную поддержку зала и худруков обоих театров (Владимира Машкова и Олега Леушина), итоговый счет оказался равным. БАТЛ начинался как игра, которую придумал Максим Драченин из Театра на Юго-Западе: актеры собирались вечером и разыгрывали сценки, демонстрируя быстроту реакции, чувство юмора и умение взаимодействовать между собой. Это развлечение переросло в театральное движение, а далее в Чемпионат по актерской импровизации. Сегодня в нем участвуют команды лучших театров со всей России. Главный принцип сформулировал еще Станиславский: импровизация — это высшая форма актерской игры, умение не просто существовать, а жить на сцене, реагировать на происходящее, не выпадая при этом из общего концепта действия. "Битва чемпионов" стала частью проходящего в Москве Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, который проводится про поддержке Департамента культуры в Москве с 2016 года.
https://ria.ru/20201002/chempionat-1578111648.html
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театр, новости культуры, владимир машков, олег табаков, москва

"Битва чемпионов" по актерской импровизации осталась без победителя

14:20 14.10.2020
 
© Фото : из личного архива Павла Суркова"Битва чемпионов" импровизационного БАТЛа на сцене Театра Олега Табакова с участием актеров "Табакерки" и "Театра на Юго-Западе"
Битва чемпионов импровизационного БАТЛа на сцене Театра Олега Табакова с участием актеров Табакерки и Театра на Юго-Западе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : из личного архива Павла Суркова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. "Битва чемпионов", финал конкурса актерской импровизации, прошел 13 октября на сцене Московского театра Олега Табакова. Лучших определить не удалось, сообщает корреспондент РИА Новости.
Команде "Табакерки" противостоял театр на Юго-Западе. Каждый коллектив был представлен молодыми актерами — по пять человек с каждой стороны.
За театр Олега Табакова сражались среди прочих Владислав Миллер, Яна Сексте и Алексей Князев, а честь театра на Юго-Западе отстаивали Вероника Саркисова, Денис Шалаев и Любовь Ярлыкова. Они выполняли сложные задания на импровизацию, требующие быстрой реакции, умения понимать и чувствовать партнера, демонстрировать взаимовыручку и взаимопонимание.
В финале "Импровизационного БАТЛа", несмотря на усердную поддержку зала и худруков обоих театров (Владимира Машкова и Олега Леушина), итоговый счет оказался равным.
© Фото : из личного архива Павла Суркова"Битва чемпионов" импровизационного БАТЛа на сцене Театра Олега Табакова с участием актеров "Табакерки" и "Театра на Юго-Западе"
Битва чемпионов импровизационного БАТЛа на сцене Театра Олега Табакова с участием актеров Табакерки и Театра на Юго-Западе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : из личного архива Павла Суркова
"Битва чемпионов" импровизационного БАТЛа на сцене Театра Олега Табакова с участием актеров "Табакерки" и "Театра на Юго-Западе"
БАТЛ начинался как игра, которую придумал Максим Драченин из Театра на Юго-Западе: актеры собирались вечером и разыгрывали сценки, демонстрируя быстроту реакции, чувство юмора и умение взаимодействовать между собой. Это развлечение переросло в театральное движение, а далее в Чемпионат по актерской импровизации. Сегодня в нем участвуют команды лучших театров со всей России.
Главный принцип сформулировал еще Станиславский: импровизация — это высшая форма актерской игры, умение не просто существовать, а жить на сцене, реагировать на происходящее, не выпадая при этом из общего концепта действия.
"Битва чемпионов" стала частью проходящего в Москве Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, который проводится про поддержке Департамента культуры в Москве с 2016 года.
Эскизы костюмов для исторической реконструкции в мастерских по изготовлению реквизита - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 15:10Культура
Финальный этап чемпионата ArtMasters стартовал в Москве
 
КультураТеатрНовости культурыВладимир МашковОлег ТабаковМосква
 
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