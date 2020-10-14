https://ria.ru/20201014/svadba-1579795669.html

Жена случайно попала на свадьбу своего супруга с любовницей

Жительница Замбии сорвала свадьбу собственного мужа, который пытался жениться на любовнице, не разводясь с ней, сообщает местный портал The Zambian observer. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:07

2020-10-14T16:07

2020-10-14T16:31

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_Zambia/" target="_blank" data-auto="true">Замбии</a> сорвала свадьбу собственного мужа, который пытался жениться на любовнице, не разводясь с ней, сообщает местный портал <a href="https://www.zambianobserver.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Zambian observer</a>.Согласно изданию, мужчина соврал жене о работе в соседнем городе и уехал, чтобы заключить союз с любовницей. При этом с матерью троих своих детей он не развелся.Законной супруге помогли соседи, рассказавшие о планах мужчины вступить в брак. Как сообщается, женщина немедленно приехала в другой город, где застала церемонию. Ей удалось остановить свадьбу и убедить гостей разойтись.Отмечается, что любовница знала о том, что мужчина женат, но все равно настояла на бракосочетании и оплатила мероприятие.По данным издания, мужчину задержали полицейские. Ему грозит до семи лет лишения свободы за многоженство.

https://ria.ru/20201007/svadba-1578736850.html

замбия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

женщины, мужчины, замбия, семья, свадьба, в мире