https://ria.ru/20201014/suschestvo-1579818736.html
Переживший остановку сердца мужчина рассказал об увиденном после "смерти"
Житель Великобритании, спасенный врачами, утверждает, что якобы помнит "увиденное" после остановки сердца, пишет Express. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:44
2020-10-14T17:44
2020-10-14T17:44
здоровье
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, спасенный врачами, утверждает, что якобы помнит "увиденное" после остановки сердца, пишет <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a>.По словам мужчины, он почувствовал, что его затягивает в пустоту, а затем почему-то "подумал об Элвисе Пресли". Также он заявил, что был уверен в том, что "все закончится хорошо".Кроме того, британец признался, что "увидел" странное существо."Я ощутил присутствие Существа, созданного из чистой любви и принятия. <…> Мне показалось, что я всю жизнь его знал", — сказал мужчина.Издание ссылается на статью нейробиолога и директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха в журнале Scientific American, согласно которой подобные видения часто возникают у людей, находящихся при смерти. По словам ученого, образы возникают из-за недостатка кислорода в головном мозге и являются признаками того, что организм "ищет" способ выжить.
https://ria.ru/20200907/hell-1576890337.html
https://ria.ru/20190707/1556255929.html
Александр Аникин
А вот русский человек - окажись он в такой же ситуации - подумал бы не об Элвисе, а о Фёдоре Шаляпине.
50
No Freebie
Трепло! Максимум, что видит человек, это что-то вроде вращающегося расширяющегося белого круга, в котором постепенно вырисовываются окружающие реалии и при этом гудение. И это при возвращении сознания. А потеря сознания мгновенна. Когда сознание возвращается, по зрительному и слуховому каналу начинает поступать информация, но мозг еще не в состоянии корректно обрабатывать ее, поэтому и описанные выше эффекты.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, великобритания, в мире