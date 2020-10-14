https://ria.ru/20201014/stykovka-1579722144.html

Стыковка корабля "Союз МС-17" с МКС. Прямая трансляция

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" стыкуется с Международной космической станцией (МКС). В 08:45 по московскому времени он стартовал с Байконура. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:27

2020-10-14T11:27

2020-10-14T12:02

сергей кудь-сверчков

россия

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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Пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" стыкуется с <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станцией</a> (МКС). В 08:45 по московскому времени он стартовал с Байконура.На борту находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. На орбите их встретят россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>, которые 22 октября покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Стыковка корабля "Союз МС-17" с МКС в рамках 64-й экспедиции LIVE: Стыковка корабля "Союз МС-17" с МКС в рамках 64-й экспедиции 2020-10-14T11:27 true PT51M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука