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Стыковка корабля "Союз МС-17" с МКС. Прямая трансляция
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" стыкуется с Международной космической станцией (МКС). В 08:45 по московскому времени он стартовал с Байконура. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:27
2020-10-14T12:02
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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Пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" стыкуется с <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станцией</a> (МКС). В 08:45 по московскому времени он стартовал с Байконура.На борту находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. На орбите их встретят россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>, которые 22 октября покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.
2
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Стыковка корабля "Союз МС-17" с МКС в рамках 64-й экспедиции
LIVE: Стыковка корабля "Союз МС-17" с МКС в рамках 64-й экспедиции
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видео, сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Стыковка корабля "Союз МС-17" с МКС. Прямая трансляция
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" стыкуется с Международной космической станцией (МКС). В 08:45 по московскому времени он стартовал с Байконура.
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Стыковка корабля "Союз МС-17" с МКС. Прямая трансляция

11:27 14.10.2020 (обновлено: 12:02 14.10.2020)
 
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Пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" стыкуется с Международной космической станцией (МКС). В 08:45 по московскому времени он стартовал с Байконура.
На борту находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.
На орбите их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые 22 октября покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.
 
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Сергей Кудь-СверчковРоссияКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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