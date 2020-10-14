https://ria.ru/20201014/spetsposlannik-1579774118.html

Лавров обвинил США в затягивании назначения спецпосланника ООН по Ливии

Необходимо как можно скорее решить вопрос о назначении нового специального посланника ООН по Ливии, США препятствуют этому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:55

2020-10-14T14:55

2020-10-14T15:07

сергей лавров

ливия

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Необходимо как можно скорее решить вопрос о назначении нового специального посланника ООН по Ливии, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> препятствуют этому, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Подчеркну наше полное согласие в том, что необходимо как можно скорее решить вопрос о назначении нового специального посланника, место это вакантно с марта", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo/" target="_blank" data-auto="true">Луиджи ди Майо</a>.

https://ria.ru/20200629/1573591352.html

ливия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, ливия, оон, сша, в мире