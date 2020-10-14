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Лавров обвинил США в затягивании назначения спецпосланника ООН по Ливии
Необходимо как можно скорее решить вопрос о назначении нового специального посланника ООН по Ливии, США препятствуют этому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:55
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сергей лавров
ливия
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сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Необходимо как можно скорее решить вопрос о назначении нового специального посланника ООН по Ливии, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> препятствуют этому, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Подчеркну наше полное согласие в том, что необходимо как можно скорее решить вопрос о назначении нового специального посланника, место это вакантно с марта", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo/" target="_blank" data-auto="true">Луиджи ди Майо</a>.
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сергей лавров, ливия, оон, сша, в мире

Лавров обвинил США в затягивании назначения спецпосланника ООН по Ливии

14:55 14.10.2020 (обновлено: 15:07 14.10.2020)
 
© REUTERS / Hazem AhmedУчастники антиправительственной акции протеста в Триполи
Участники антиправительственной акции протеста в Триполи - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© REUTERS / Hazem Ahmed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Необходимо как можно скорее решить вопрос о назначении нового специального посланника ООН по Ливии, США препятствуют этому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подчеркну наше полное согласие в том, что необходимо как можно скорее решить вопрос о назначении нового специального посланника, место это вакантно с марта", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.
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"Ни для кого не секрет, что главным тормозом является позиция США, которые буквально пытаются воспрепятстовать действиям генерального секретаря, который в соответствии со своим мандатом давно должен был принять соответствующее решение и представить его Совету Безопасности", - указал он.

 
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Сергей ЛавровЛивияООНСШАВ мире
 
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