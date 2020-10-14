https://ria.ru/20201014/spch-1579680775.html

Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека

Госдепартамент США заявил, что сожалеет об избрании России, Китая и Кубы в Совет по правам человека ООН. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T02:04

2020-10-14T02:04

2020-10-14T05:46

майк помпео

россия

совет по правам человека оон (спч оон)

куба

китай

оон

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости.</strong> Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявил, что сожалеет об избрании России, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубы</a> в Совет по правам человека <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Соединенные Штаты вышли из СПЧ ООН в 2018 году.Госдеп отмечает, что "эти выборы еще раз подтверждают правильность решения США о выходе и использовании других площадок и возможностей для защиты и продвижения всеобщих прав человека".Такое же заявление распространил в своем <a href="https://twitter.com/SecPompeo/status/1316107850855460866" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579081475.html

Eugene Krabs А в чем их репутация? Ну давайте вспомните убитых индейцев) Пыль сдуйте со старой советской пластинки и поставьте. Большинство территорий США было куплено у Франции, Британии, Мексики (у них они часть отняли в ходе войны), России и самих индейцев. Да, были конфликты между переселенцами и местными жителями. А где их не было? Да, американцы варварски относились к окружающей природе. А мы нет? Мы уже традиционно торгуем лесом, пушниной и прочим, убивая свою природу и экологию. Сравните состояние экологии и природы в США и России сегодня. Будете удивлены. Давайте поговорим о бомбежках стран третьего мира. Арабский регион - это территория беззакония, по мнению европейцев. Да и для нас тоже их законы и традиции выглядят дико. И если сравнить сколько местного населения пострадало от рук американцев и сколько от рук местного правительства за все время правления... Все познается в сравнении. Сравните количество убитых индейцев при становлении США и количество убитых русских при становлении СССР 245

анатолий лизандер Ну кто бы сомневался, Баба Яга - против! Америке сначала своей "кристально чистой" репутацией в области прав человека нужно озаботиться. Только вот, ни вымачивание в хлорке, ни чистка кирпичом их "репутацию" не отмоют. Поздно. Они начинали её "создавать" с раздачи заражённых оспой одеял индейцам. Только в двадцатом веке были Хиросима, Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан, Югославия. И это ещё не полный перечень стран, где Америка "боролась за права человека" и демонстрировала свою "исключительность". Молчать бы им надо, но совесть и стыд с этой территорией не монтируются. 193

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россия

куба

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, россия, совет по правам человека оон (спч оон), куба, китай, оон, сша, в мире