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https://ria.ru/20201014/soyuznik-1579720492.html
Россия никогда не называла Турцию стратегическим союзником, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что Россия никогда не говорила, что Турция - стратегический союзник Москвы, это очень тесный партнер. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:17
2020-10-14T11:44
москва
катар
сирия
большое интервью сергея лаврова
россия
сергей лавров
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> пояснил, что Россия никогда не говорила, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> - стратегический союзник Москвы, это очень тесный партнер."На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер, и, действительно, мы работаем в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать", - добавил министр.По его словам, "главное, чтобы это абсолютно законно, если интересы легитимны, будь то Турция, будь то Иран, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, Катар... много стран в этом регионе имеют свои интересы, которые проецируются за пределы государственных границ. Важно, чтобы это проецирование было транспарентным"."Они сотрудничают в выполнении всех тех инициатив, которые выдвигает тройка астанинских гарантов (РФ, Турция, Иран - ред.), и в этом смысле, конечно, партнерство Турции и России, и Ирана имеет очень важную роль. Именно оно позволило сократить территории, на которых правили террористы, по сути дела, до идлибской зоны деэскалации", - отметил он.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20200806/1575415362.html
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москва
катар
сирия
россия
турция
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москва, катар, сирия, большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, турция, в мире

Россия никогда не называла Турцию стратегическим союзником, заявил Лавров

11:17 14.10.2020 (обновлено: 11:44 14.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что Россия никогда не говорила, что Турция - стратегический союзник Москвы, это очень тесный партнер.
"Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника, это партнер, очень тесный", - сказал он в интервью российским радиостанциям.
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"На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер, и, действительно, мы работаем в Сирии, мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать", - добавил министр.
По его словам, "главное, чтобы это абсолютно законно, если интересы легитимны, будь то Турция, будь то Иран, ОАЭ, Катар... много стран в этом регионе имеют свои интересы, которые проецируются за пределы государственных границ. Важно, чтобы это проецирование было транспарентным".
"И в том, что касается Сирии, я считаю, что такая транспарентность и легитимность была обеспечена. Несмотря на то, что турецкие военнослужащие присутствуют на территории Сирии без приглашения законного правительства, президент (Сирии Башар - ред.) Асад и его правительство приняли и поддержали создание "астанинского" формата (по урегулированию в САР - ред.)", - сказал Лавров.
"Они сотрудничают в выполнении всех тех инициатив, которые выдвигает тройка астанинских гарантов (РФ, Турция, Иран - ред.), и в этом смысле, конечно, партнерство Турции и России, и Ирана имеет очень важную роль. Именно оно позволило сократить территории, на которых правили террористы, по сути дела, до идлибской зоны деэскалации", - отметил он.
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