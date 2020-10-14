https://ria.ru/20201014/soyuznik-1579720492.html

Россия никогда не называла Турцию стратегическим союзником, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что Россия никогда не говорила, что Турция - стратегический союзник Москвы, это очень тесный партнер. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:17

2020-10-14T11:17

2020-10-14T11:44

москва

катар

сирия

большое интервью сергея лаврова

россия

сергей лавров

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> пояснил, что Россия никогда не говорила, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> - стратегический союзник Москвы, это очень тесный партнер."На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер, и, действительно, мы работаем в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать", - добавил министр.По его словам, "главное, чтобы это абсолютно законно, если интересы легитимны, будь то Турция, будь то Иран, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, Катар... много стран в этом регионе имеют свои интересы, которые проецируются за пределы государственных границ. Важно, чтобы это проецирование было транспарентным"."Они сотрудничают в выполнении всех тех инициатив, которые выдвигает тройка астанинских гарантов (РФ, Турция, Иран - ред.), и в этом смысле, конечно, партнерство Турции и России, и Ирана имеет очень важную роль. Именно оно позволило сократить территории, на которых правили террористы, по сути дела, до идлибской зоны деэскалации", - отметил он.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20200806/1575415362.html

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москва

катар

сирия

россия

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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