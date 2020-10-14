https://ria.ru/20201014/sova-1581633364.html
Залетевшая на балкон в Москве ручная сова может переехать в зоопарк
Сова, залетевшая на балкон на западе Москвы, похожа на ручную и может переехать в зоопарк, если не найдет прежних хозяев, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:07
2020-10-14T12:07
2020-10-26T18:07
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Сова, залетевшая на балкон на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, похожа на ручную и может переехать в зоопарк, если не найдет прежних хозяев, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в сети появилась информация, что ночью жильцов квартиры на улице Главмосстроя в Москве разбудила сова. Птица забилась дальний угол балкона и терпеливо ждала, пока ей помогут. Прибывшие спасатели доставили ее в центр передержки диких животных."Сова чувствует себя нормально. Она не дикая, судя по ее поведению с людьми, по тому, как ее гладят. Скорее всего, она у кого-то улетела, может, испугалась чего-то", - рассказал Бурмистров.По его словам, на сове нет отметок, поэтому опознать, чья она, невозможно, но, если обратятся хозяева, будут решать по ситуации."Если хозяева не найдутся, посидит, может, в какой-то зоопарк переедет, красивая птица. Попробуем по корму, как она к нормальной дикой еде относится, но в ближайшее время выпускать не планируется, не рассматривается такой вариант", — пояснил Бурмистров.Собеседник агентства подчеркнул, что мода на сов в Москве всегда была, хотя сейчас держать дому эту птицу проблематично, она входит в Красную книгу Москвы.Специалист также пояснил, как вести себя с такими птицами. "Однозначно нельзя кормить, ловить, хватать. Совы разные бывают, когти острые. Если она дикая и боится человека, то я бы посмотрел, что она нормально себя чувствует и в сумерках постарался отпустить ее. А так лучше вызвать службу спасения", — подчеркнул Бурмистров.
https://ria.ru/20200723/1574761086.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, москва
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Сова, залетевшая на балкон на западе Москвы
, похожа на ручную и может переехать в зоопарк, если не найдет прежних хозяев, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в сети появилась информация, что ночью жильцов квартиры на улице Главмосстроя в Москве разбудила сова. Птица забилась дальний угол балкона и терпеливо ждала, пока ей помогут. Прибывшие спасатели доставили ее в центр передержки диких животных.
"Сова чувствует себя нормально. Она не дикая, судя по ее поведению с людьми, по тому, как ее гладят. Скорее всего, она у кого-то улетела, может, испугалась чего-то", - рассказал Бурмистров.
По его словам, на сове нет отметок, поэтому опознать, чья она, невозможно, но, если обратятся хозяева, будут решать по ситуации.
"Если хозяева не найдутся, посидит, может, в какой-то зоопарк переедет, красивая птица. Попробуем по корму, как она к нормальной дикой еде относится, но в ближайшее время выпускать не планируется, не рассматривается такой вариант", — пояснил Бурмистров.
Специалист отметил, что сейчас в центре передержки диких животных находится порядка пяти сов, все они не могут летать. При этом он уточнил, что случай, когда приходится спасать ручную сову, не уникальный. "Месяц назад с крыши спасатели снимали сову, вороны ее гоняли. Отбили, забрали, у нас сидит, но там на лапках ремешки, то есть она тоже домашняя", — отметил Бурмистров.
Собеседник агентства подчеркнул, что мода на сов в Москве всегда была, хотя сейчас держать дому эту птицу проблематично, она входит в Красную книгу Москвы.
Специалист также пояснил, как вести себя с такими птицами. "Однозначно нельзя кормить, ловить, хватать. Совы разные бывают, когти острые. Если она дикая и боится человека, то я бы посмотрел, что она нормально себя чувствует и в сумерках постарался отпустить ее. А так лучше вызвать службу спасения", — подчеркнул Бурмистров.