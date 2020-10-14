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В МИД оценили планы США по соглашению о контроле над вооружениями
Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, национальная безопасность важнее, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:55
2020-10-14T11:47
россия
маршалл биллингсли
сергей рябков
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> все равно, кто победит на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, национальная безопасность важнее, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>, комментируя заявления <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> о возможности "заключить" соглашение с Россией по вооружениям до ноября.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что США надеются получить от РФ "в ближайшие дни" сигнал о согласии на предложенную сделку по ядерным вооружениям."Нам все равно, кто выиграет на этих выборах, нам важнее наша национальная безопасность", - сказал Рябков.Накануне он отметил, что США не получат от России какое-то соглашение по СНВ, "приуроченное к их выборам"."Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> до их выборов, то они этого не получат", - сказал Рябков.Отдельное удивление российской стороны вызывает увязка США вопроса о продлении ДСНВ с заморозкой ядерных арсеналов, о чем также заявил Биллингсли. По словам Рябкова, позиция США по этому вопросу Москве известна, и она для России неприемлема, потому что решать вопросы стратегической стабильности необходимо в комплексе."Мы не можем соглашаться только с заморозкой ядерных боезарядов, как того хотят американцы. Не можем. Потому что это только один из факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности: надо заниматься носителями, заниматься космосом, заниматься противоракетной обороной - системой, которую США создают, заниматься их новыми носителями стратегической дальности в обычном оснащении", - резюмировал Рябков.
https://ria.ru/20201012/peregovory-1579392122.html
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россия
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россия, маршалл биллингсли, сергей рябков, москва, сша, в мире

В МИД оценили планы США по соглашению о контроле над вооружениями

10:55 14.10.2020 (обновлено: 11:47 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, национальная безопасность важнее, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления Вашингтона о возможности "заключить" соглашение с Россией по вооружениям до ноября.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что США надеются получить от РФ "в ближайшие дни" сигнал о согласии на предложенную сделку по ядерным вооружениям.
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"Нам все равно, кто выиграет на этих выборах, нам важнее наша национальная безопасность", - сказал Рябков.
Накануне он отметил, что США не получат от России какое-то соглашение по СНВ, "приуроченное к их выборам".
"Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат", - сказал Рябков.
Отдельное удивление российской стороны вызывает увязка США вопроса о продлении ДСНВ с заморозкой ядерных арсеналов, о чем также заявил Биллингсли. По словам Рябкова, позиция США по этому вопросу Москве известна, и она для России неприемлема, потому что решать вопросы стратегической стабильности необходимо в комплексе.
"Мы не можем соглашаться только с заморозкой ядерных боезарядов, как того хотят американцы. Не можем. Потому что это только один из факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности: надо заниматься носителями, заниматься космосом, заниматься противоракетной обороной - системой, которую США создают, заниматься их новыми носителями стратегической дальности в обычном оснащении", - резюмировал Рябков.
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РоссияМаршалл БиллингслиСергей РябковМоскваСШАВ мире
 
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