https://ria.ru/20201014/soglashenie-1579715418.html

В МИД оценили планы США по соглашению о контроле над вооружениями

Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, национальная безопасность важнее, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:55

2020-10-14T10:55

2020-10-14T11:47

россия

маршалл биллингсли

сергей рябков

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_58591ef45afb4c3aa5e1495730973e45.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> все равно, кто победит на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, национальная безопасность важнее, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>, комментируя заявления <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> о возможности "заключить" соглашение с Россией по вооружениям до ноября.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что США надеются получить от РФ "в ближайшие дни" сигнал о согласии на предложенную сделку по ядерным вооружениям."Нам все равно, кто выиграет на этих выборах, нам важнее наша национальная безопасность", - сказал Рябков.Накануне он отметил, что США не получат от России какое-то соглашение по СНВ, "приуроченное к их выборам"."Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> до их выборов, то они этого не получат", - сказал Рябков.Отдельное удивление российской стороны вызывает увязка США вопроса о продлении ДСНВ с заморозкой ядерных арсеналов, о чем также заявил Биллингсли. По словам Рябкова, позиция США по этому вопросу Москве известна, и она для России неприемлема, потому что решать вопросы стратегической стабильности необходимо в комплексе."Мы не можем соглашаться только с заморозкой ядерных боезарядов, как того хотят американцы. Не можем. Потому что это только один из факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности: надо заниматься носителями, заниматься космосом, заниматься противоракетной обороной - системой, которую США создают, заниматься их новыми носителями стратегической дальности в обычном оснащении", - резюмировал Рябков.

https://ria.ru/20201012/peregovory-1579392122.html

https://ria.ru/20201013/dsnv-1579673587.html

россия

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, сергей рябков, москва, сша, в мире