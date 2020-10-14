https://ria.ru/20201014/sobor-1579730239.html

Лавров оценил ситуацию вокруг статуса собора Святой Софии в Турции

Россия признает право Турции определять параметры использования храма Святой Софии, но обязательно с учётом ее статуса объекта из списка всемирного наследия... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:54

2020-10-14T11:54

2020-10-14T11:54

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стамбул

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия признает право <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> определять параметры использования храма Святой Софии, но обязательно с учётом ее статуса объекта из списка всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью российским радиостанциям."Мы признаем право Турции, властей <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбула</a> определять конкретные параметры использования этого объекта, но, безусловно, с учетом его статуса как объекта всемирного культурного наследия, который был присвоен по линии ЮНЕСКО, и в рамках ЮНЕСКО эта дискуссия еще не завершена", - сказал Лавров."Нам давали заверения турецкие коллеги о том, что все то, что связано с православной культурой, сохранит открытость для доступа посетителей, туристов, паломников. Посмотрим, как это будет на практике реализовано, потому что пока соответствующие технические меры еще не завершены", - добавил он.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.

https://ria.ru/20200907/stambul-1576856295.html

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стамбул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, сергей лавров, юнеско, турция, стамбул, в мире