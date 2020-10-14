https://ria.ru/20201014/snv-3-1579770658.html

В Госдуме оценили заявления США о готовности "уже завтра" продлить СНВ-3

Последние заявления представителей США о якобы готовности временно заморозить ядерные арсеналы неприемлемы и выходят за грань "игры по честным правилам", заявил РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:41

2020-10-14T14:41

2020-10-14T14:41

маршалл биллингсли

леонид слуцкий

сергей лавров

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Последние заявления представителей США о якобы готовности временно заморозить ядерные арсеналы неприемлемы и выходят за грань "игры по честным правилам", заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.Слуцкий добавил, что "маниакальное стремление" Вашингтона втянуть в переговоры Пекин может обернуться окончательным срывом всего процесса пролонгации договора СНВ."Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> уже заявил, что не видит перспектив продления договора. И если так произойдет, то, на мой взгляд, будет разрушен едва ли не последний краеугольный камень в системе контроля над вооружениями. И вся вина за это полностью ляжет на Соединенные Штаты", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20201014/snv-1579768984.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, леонид слуцкий, сергей лавров, сша, в мире