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https://ria.ru/20201014/snv-3-1579770658.html
В Госдуме оценили заявления США о готовности "уже завтра" продлить СНВ-3
Последние заявления представителей США о якобы готовности временно заморозить ядерные арсеналы неприемлемы и выходят за грань "игры по честным правилам", заявил РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:41
2020-10-14T14:41
маршалл биллингсли
леонид слуцкий
сергей лавров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Последние заявления представителей США о якобы готовности временно заморозить ядерные арсеналы неприемлемы и выходят за грань "игры по честным правилам", заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.Слуцкий добавил, что "маниакальное стремление" Вашингтона втянуть в переговоры Пекин может обернуться окончательным срывом всего процесса пролонгации договора СНВ."Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> уже заявил, что не видит перспектив продления договора. И если так произойдет, то, на мой взгляд, будет разрушен едва ли не последний краеугольный камень в системе контроля над вооружениями. И вся вина за это полностью ляжет на Соединенные Штаты", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20201014/snv-1579768984.html
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маршалл биллингсли, леонид слуцкий, сергей лавров, сша, в мире

В Госдуме оценили заявления США о готовности "уже завтра" продлить СНВ-3

14:41 14.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Последние заявления представителей США о якобы готовности временно заморозить ядерные арсеналы неприемлемы и выходят за грань "игры по честным правилам", заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.
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Вчера, 14:36
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"США планомерно ведут линию на слом договоренностей в сфере стратегической стабильности. Последние заявления американской стороны о якобы готовности временно заморозить ядерные арсеналы неприемлемы и выходят за грань "игры по честным правилам", - сказал депутат журналистам.
Слуцкий добавил, что "маниакальное стремление" Вашингтона втянуть в переговоры Пекин может обернуться окончательным срывом всего процесса пролонгации договора СНВ.
"Глава МИД Сергей Лавров уже заявил, что не видит перспектив продления договора. И если так произойдет, то, на мой взгляд, будет разрушен едва ли не последний краеугольный камень в системе контроля над вооружениями. И вся вина за это полностью ляжет на Соединенные Штаты", - отметил парламентарий.
Договор по СНВ-3 - РИА Новости, 1920, 21.06.2013
21 июня 2013, 19:25Инфографика
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
 
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Маршалл БиллингслиЛеонид СлуцкийСергей ЛавровСШАВ мире
 
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