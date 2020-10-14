https://ria.ru/20201014/snv-3-1579679757.html

Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3

Заявления спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли по договору СНВ-3 носят конъюнктурный и предвыборный характеры, единственным выходом является... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T01:05

2020-10-14T01:05

2020-10-14T01:05

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

игорь коротченко

сша

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Заявления спецпредставителя президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a> по договору СНВ-3 носят конъюнктурный и предвыборный характеры, единственным выходом является продление договора без всяких условий, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a>.Ранее Биллингсли заявил, что США готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов.По его словам, подписание каких-либо соглашений с США "весьма проблематично" в оставшееся до выборов время."Единственное, что можно сделать, это продлить без всяких условий прежний договор СНВ-3 на очередной срок. Но, как мы видим, американцы этого делать не хотят, а пытаются сюда накидать различные предложения, в том числе по тактическому ядерному оружию. На мой взгляд, это нереалистично", - пояснил эксперт.Договор <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a> между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20200922/snv-3-1577623514.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, игорь коротченко, сша, безопасность, политика