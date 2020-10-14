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https://ria.ru/20201014/snv-3-1579679757.html
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
Заявления спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли по договору СНВ-3 носят конъюнктурный и предвыборный характеры, единственным выходом является... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T01:05
2020-10-14T01:05
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
игорь коротченко
сша
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Заявления спецпредставителя президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a> по договору СНВ-3 носят конъюнктурный и предвыборный характеры, единственным выходом является продление договора без всяких условий, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a>.Ранее Биллингсли заявил, что США готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов.По его словам, подписание каких-либо соглашений с США "весьма проблематично" в оставшееся до выборов время."Единственное, что можно сделать, это продлить без всяких условий прежний договор СНВ-3 на очередной срок. Но, как мы видим, американцы этого делать не хотят, а пытаются сюда накидать различные предложения, в том числе по тактическому ядерному оружию. На мой взгляд, это нереалистично", - пояснил эксперт.Договор <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a> между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://ria.ru/20200922/snv-3-1577623514.html
россия
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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, игорь коротченко, сша, безопасность, политика

Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3

01:05 14.10.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинИгорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заявления спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли по договору СНВ-3 носят конъюнктурный и предвыборный характеры, единственным выходом является продление договора без всяких условий, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Биллингсли заявил, что США готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов.
"Заявления представителя американской администрации носят конъюнктурный характер, и их надо рассматривать в связи с предвыборной борьбой в США", - сказал Коротченко.
По его словам, подписание каких-либо соглашений с США "весьма проблематично" в оставшееся до выборов время.
"Единственное, что можно сделать, это продлить без всяких условий прежний договор СНВ-3 на очередной срок. Но, как мы видим, американцы этого делать не хотят, а пытаются сюда накидать различные предложения, в том числе по тактическому ядерному оружию. На мой взгляд, это нереалистично", - пояснил эксперт.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Игорь КоротченкоСШАБезопасностьПолитика
 
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