Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/snv-1579755661.html
Лавров не видит перспективы подписания СНВ-3
Москва не видит перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:34
2020-10-14T22:40
большое интервью сергея лаврова
россия
договор снв-3
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579617275_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_fb16a2a73bf3085e7fa00021ce93fdcd.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Москва не видит перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.При этом он подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> никогда не скажет, что хлопает дверью и заканчивает все контакты.Договор СНВ-3 между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/lavrov-1579751080.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579617275_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_8a75140a61cf0b4441cdeccd976aa8bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
большое интервью сергея лаврова, россия, договор снв-3, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Лавров не видит перспективы подписания СНВ-3

13:34 14.10.2020 (обновлено: 22:40 14.10.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва не видит перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.

"Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы", - сказал Лавров в ответ на вопрос о том, есть ли перспектива продления СНВ-3.

При этом он подчеркнул, что Москва никогда не скажет, что хлопает дверью и заканчивает все контакты.

"Мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе ультиматумов", - отметил министр.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 13:19
"Спекулируют беспардонно". Лавров отреагировал на заявления США по СНВ-3
 
Обсудить1
Большое интервью Сергея ЛавроваРоссияДоговор СНВ-3Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете
02:10Диетолог рассказала, чем заменить воду
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
Лента новостейМолния