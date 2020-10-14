https://ria.ru/20201014/snv-1579755661.html

Лавров не видит перспективы подписания СНВ-3

Москва не видит перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:34

2020-10-14T13:34

2020-10-14T22:40

большое интервью сергея лаврова

россия

договор снв-3

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579617275_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_fb16a2a73bf3085e7fa00021ce93fdcd.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Москва не видит перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.При этом он подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> никогда не скажет, что хлопает дверью и заканчивает все контакты.Договор СНВ-3 между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/lavrov-1579751080.html

1

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, россия, договор снв-3, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире