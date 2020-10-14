Лавров не видит перспективы подписания СНВ-3
13:34 14.10.2020 (обновлено: 22:40 14.10.2020)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва не видит перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
"Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы", - сказал Лавров в ответ на вопрос о том, есть ли перспектива продления СНВ-3.
При этом он подчеркнул, что Москва никогда не скажет, что хлопает дверью и заканчивает все контакты.
"Мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе ультиматумов", - отметил министр.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.