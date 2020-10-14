В еще одном российском городе выпал первый снег
03:17 14.10.2020 (обновлено: 08:32 14.10.2020)
ХАБАРОВСК, 14 окт — РИА Новости. Первый снег выпал в Хабаровске в среду – раньше, чем в предыдущие четыре года, сообщила РИА Новости начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Православные верующие отмечают 14 октября Покров пресвятой Богородицы. Согласно народной примете, если на Покров выпал снег, зима будет ранней, а если нет – поздней.
"Последний раз снег на Покров выпадал в 2016 году, и то числа 18 октября. В регион пришла более холодная воздушная масса, сместилась она с Якутии – до пятницы включительно будет ее влияние. К выходным холодную массу заменят теплые широтные. В Хабаровск снова придет мини-бабье лето на три-четыре дня", – сказала Брынцева
"Если сегодня и до субботы ночью температура будет 0–минус 3 градуса, а днем максимум до 8 выше ноля, то в выходные и до вторника на градусниках в Хабаровске: днем до 13 градусов тепла, ночью – до плюс 4. В южных районах края днем до плюс 15 градусов (Бикин, Вяземский)", – добавила она.
По словам синоптика, в среду снег растает уже днем. Она отметила, что ближайший "плотный" покров ожидается не ранее конца октября. Однако Брынцева отметила, что еще и в ноябре возможны дожди, для Хабаровска это нормальное явление.
Самый ранний из фиксировавшихся периодов появления снега в Хабаровске – конец сентября (1964 год), самая поздняя дата – 20 ноября, отметила синоптик.
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