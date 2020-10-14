https://ria.ru/20201014/sneg-1579682452.html

В еще одном российском городе выпал первый снег

Первый снег выпал в Хабаровске в среду – раньше, чем в предыдущие четыре года, сообщила РИА Новости начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:17

2020-10-14T03:17

2020-10-14T08:32

гидрометцентр

покров

вяземский

хабаровск

хабаровский край

бикин

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 14 окт — РИА Новости.</strong> Первый снег выпал в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> в среду – раньше, чем в предыдущие четыре года, сообщила РИА Новости начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Галина Брынцева.Православные верующие отмечают 14 октября Покров пресвятой Богородицы. Согласно народной примете, если на <a href="http://ria.ru/location_Pokrov/" target="_blank" data-auto="true">Покров</a> выпал снег, зима будет ранней, а если нет – поздней."Если сегодня и до субботы ночью температура будет 0–минус 3 градуса, а днем максимум до 8 выше ноля, то в выходные и до вторника на градусниках в Хабаровске: днем до 13 градусов тепла, ночью – до плюс 4. В южных районах края днем до плюс 15 градусов (Бикин, Вяземский)", – добавила она.По словам синоптика, в среду снег растает уже днем. Она отметила, что ближайший "плотный" покров ожидается не ранее конца октября. Однако Брынцева отметила, что еще и в ноябре возможны дожди, для Хабаровска это нормальное явление.Самый ранний из фиксировавшихся периодов появления снега в Хабаровске – конец сентября (1964 год), самая поздняя дата – 20 ноября, отметила синоптик.

покров

вяземский

хабаровск

хабаровский край

бикин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, покров, вяземский, хабаровск, хабаровский край, бикин, общество